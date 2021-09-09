Ничья с французами не может оправдать провал в Казахстане. Первые впечатления от сборной Петракова

Пройдет много лет, и Александр Петраков, ныне возглавляющий сборную Украины, вспомнит тот далекий вечер, когда Роман Яремчук, дважды приняв мяч на грудь, шикарным ударом забил гол в ворота Казахстана. Эмоции захлестывали временного коуча, однако он не знал, что спустя 90 минут игрового времени все будут сильно разочарованы итоговым счетом.

Александр Петраков провел три матча во главе национальной сборной, причем каждый отличался от предыдущего. Сейчас нашему новому наставнику можно немного выдохнуть, так как самое страшное (дебют) позади, а после этого начинать готовиться к октябрьским играм отбора. Мы же пока попытаемся поделиться своими выводами после увиденного в сентябре. Итоги подготовлены в виде набора вопросов, на которые мы сами же и пытаемся дать ответ.

Чья сборная - Шевченко или Петракова?

Согласитесь, Александру Васильевичу глупо было рассчитывать избежать сравнения с наставником, который тренировал Украину на протяжении пяти лет, обыгрывал португальцев, громил сербов, доходил до четвертьфинала Евро. А потому, вопрос о том, насколько нынешнюю сборную можно называть командой Петракова, нужно считать одним из главных.

Говоря откровенно, изменений пока что немного. Главная модернизация касается игровой схемы. Шевченко временами делал ставку на расстановку с тремя центрбеками, однако чаще предпочитал более привычную формацию. Петракова ограниченное количество времени не смутило и он решил менять схему сходу, доверившись любимому построению 3-4-3. Решение интересное, авантюрное, но не совсем оправданное. Если с французами такой шаг был уместен, то с казахами наличие трех центральных защитников, а также чистого опорника, не очень помогло. Игроки обороны временами терялись в этом построении, учитывая, что ни Матвиенко, ни Забарный, ни остальные футболисты “Шахтера” и “Динамо” не играют по такой схеме. Из-за этого отрезками хватало проблем.

Что касается остального, то пока больших изменений не было. Говорят, что с французами “сине-желтые” сыграли в любимом стиле Петракова - еще большая ставка на оборону и контратаки. Но разве при Андрее Николаевиче было иначе? Разве в марте на полях Парижа мы не вышли в пять защитников? Разве не отбивались большую часть времени, а свой гол нашли после контратаки и рикошета? Все это было. Так же, как и было с испанцами, когда Ярмоленко и Цыганков на двоих сообразили победу.

С Чехией сама игра уже куда больше напоминала команду Петракова - еще большая ставка сугубо на оборону, сугубо на контратаки. Получалось плохо, но тут мы все списываем на серьезную ротацию. Вряд ли бы троица Матвиенко - Кривцов - Забарный привозила себе моменты в таком количестве.

Многие ожидали перестройку, но если отбросить матч с чехами за скобки, то Петраков доверял примерно тому же набору игроков, которые играли при прошлом наставнике. Сикан? А дебютировал бы он, будь в строю Артем Довбик? Вот и мы думаем, что нет. Спасибо Петракову за появление Буяльского, правда его позиция на поле до сих пор непонятна. Как и некоторых других лидеров минувших дней, о которых будет ниже…

Малиновский и Зинченко отходят на второй план?

Если и есть вещь, имевшая вкус более горький, чем ничья с казахами, так это игра Руслана Малиновского, которого принято считать одним из лидеров сборной. Однако это было при прошлом тренере, при прошлой схеме и тактике. Сейчас все иначе. Схема 3-4-3 с двумя фланговыми игроками и двумя футболистами центра поля не совсем подходит Руслану. Это мы можем судить по тому, что он не выходил в основе сборной на два ключевых матча, а после этого и вовсе досрочно вернулся в Италию. В плохую форму Малины верится с трудом, учитывая, что он в двух первых турах Серии А играл в старте “Аталанты”. А у Гасперини, если ты плох, то играть не будешь. Спросите у Виктора Коваленко.

Позиция Руслана при Петракове остается загадкой. На фланге он не показывает свои лучшие стороны, в центре поля места заняты, а потому будущее Малиновского в сборной не такое радужное, как могло казаться раньше. По крайне мере при Александре Васильевиче, который сходу дал понять, что авторитетов не боится и за место в команде нужно бороться, а не приезжать с мыслями, что оно за тобой зарезервировано.

Также вызывает интерес положение Александра Зинченко. На нашем сайте уже выходил отдельный материал о крутости Николая Шапаренко , который с французами сыграл добротно, затмив всех в тот вечер. И это прямой конкурент Зинченко в центре поля. Учитывая, что в “Ман Сити” Зина играет исключительно как фланговый игрок, так что вполне возможен сценарий, что он также может присесть на лавку. Или может время признать очевидное, и снова попробовать Александра на левом крыле в качестве латераля?

Когда мы научимся брать свое?

Доводилось читать мнение, что ничьей с Францией сборная Украины полностью оправдалась за провал, который случился тремя днями ранее в Казахстане. Тоже так считаете? Забудьте и больше никогда не говорите это вслух. Засмеют. Матч в Киеве украинская команда действительно провела здорово, слаженно, быстро при переходах и, по возможности, надежно в обороне. Была видна структура и самое главное, понимание, как именно нужно играть. Были интересные стандарты. Была тренерская идея. Но все это было против действующего чемпиона мира, на которого настраиваются все. И вы не поверите, временами эти все точно так же отбирают очки у чемпионов мира.

Радость вселенского масштаба от ничьих с фаворитом - это менталитет середняка. Или того ниже. Крепкие европейские сборные, в число которых мы так стремимся попасть, могут проиграть топу, но в битве с более слабыми командами и аутсайдерами, с вероятностью в 95 процентов, всегда будут брать свое. А что наша команда? Пять ничьих, три из них с казахами и финнами, и все это не перекрыть двумя очками с чемпионами мира. С вялыми и сонными чемпионами мира.

Украине пора научиться брать свое в матчах, где команда это делать обязана. С Францией две игры уже отыграны и впереди нас ждут Финляндия и Босния. Здесь придется не только обороняться и выбегать в контратаки, здесь нужно созидать, создавать и реализовывать. С Казахстаном последнее было на низком уровне, поскольку оба наших гола пришли не с самых очевидных моментов, в то время, как лучшее футболисты с холодным сердцем запороли. Один раз такое можно списать на невезение, но у Украины это стало повторяться слишком часто.

Сможет ли Петраков решить проблему вторых таймов?

Матч Казахстан - Украина и Украина - Франция схож не только миролюбивым итогом. Оба раза второй тайм у “сине-желтых” был куда хуже первого. И дело не только в физической готовности игроков, не умеющих играть все 90 минут в одном темпе. С казахами, к примеру, куда больше проблем нам принесла собственная расхлябанность. Видя, что соперник первые 30 минут только и делает, что отбивается, мяч постоянно ударяется о штанги и перекладины, футболисты решили, как принято говорить в народе, “расслабить булки”, за что вполне справедливо поплатились. Наставник соперника в перерыве зарядил своих футболистов, перестроил схему, к чему мы просто были не готовы. Ибо два гола-близнеца нельзя объяснить простой функциональной неготовностью. Не может Забарный проигрывать воздух казахам, а после этого не допускать ошибок с чемпионами мира. Так не бывает.

К чести Петракова стоит отметить, что он смог сделать выводы после казахского матча. На французов команда вышла морально подготовленной, боролась, играла через судороги и кровь (Тымчик вам в пример), но на второй тайм сил все равно не хватило. Об этом даже говорит банальная статистика, когда до перерыва набежало восемь ударов, а после - всего один. И куда подевались контратаки? Испугались своей же прыти? Страх за результат? Боязнь потерять одно очко?

Неготовность Украины играть равномерно и без спадов - это проблема не только Петракова, а и всех его предшественников. Если и.о. наставника с этим справится, то сделает серьезный шаг вперед к своей мечте (читай - Чемпионат мира по футболу).

Александр Петраков - пешка или дамка?

Вопрос, на который ответа нет. Но есть свои мысли. По мнению автора (!) сейчас Александр Васильевич больше похож на временную фигуру на тренерском мостике сборной Украины. Складывается впечатление, что пока он остается тренером юношей и молодежи, где на пресс-конференции можно выдавать фразы по типу: “Я же не могу выйти и забить вместо них”. Да, это подкупает, ведь звучит эмоционально и по-настоящему, но главному тренеру главной команды страны важно понимать, что он работает не с будущими звездами, а с футболистами, которые уже сейчас играют в чемпионатах Португалии и Италии, с теми, кто не так давно выиграл АПЛ и играл в финале Лиги Чемпионов. Перед ними нельзя прогибаться, но уметь разговаривать можно и нужно, а подобные фразы-обвинения наставнику очков не прибавят.

Видно, что Петракову не хватает опыта работы на высшем уровне. Отсюда и берутся извинения перед Малиновским за то, что последний не играл в старте и обиделся из-за этого. А может такую ситуацию лучше не выносить на суд толпы, а решить фейс-ту-фейс с самим игроком? Да и в принципе, должен ли главный тренер просить у игрока прощения, или это сам футболист обязан на тренировках доказывать, что он лучший и заслуживает место в старте?

Также бросилось в глаза, что весь второй тайм с французами наша сборная играла только с одной мыслью - не проиграть. Отсюда и поздние замены. Отсюда и жесты игрокам откатываться к своим владениям в компенсированное время, а не стараться развить контратаку. Возможно, с чемпионами мира подобный сценарий правильный, но разве одно очко, добытое в Киеве, так сильно прибавляло нам шансы выйти на Чемпионат мира? Или это тот самый менталитет середняка, о котором мы уже говорили выше? Может стоит воспитывать в себе стремление к победам, чтобы не существовать от одной ничьи к другой?

У Александра Петракова есть шанс на второе место в группе, которое должно ему позволить сохранить свой пост в национальной сборной. Но пока что опасений куда больше, чем положительных эмоций. Будем надеяться, что все исправят матчи октября, где сам коуч лучше адаптируется к своей роли, а сборная перестанет играть вничью и начнет побеждать. Было бы здорово, согласитесь.

Фото - УАФ/Павел Кубанов