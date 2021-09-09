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Кривцов после ничьей с Чехией: Уже не смешно ни ребятам, ни тренерскому штабу

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Защитник оценил последние результаты "сине-желтых"

Кривцов после ничьей с Чехией: Уже не смешно ни ребятам, ни тренерскому штабу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал ничью против Чехии (1:1). Отметим, что защитник вышел в стартовом составе, в первом тайме стал ощущать болевые ощущения, и поэтому попросил замену, и в итоге, на второй тайм не вышел.

– Почувствовал небольшую боль в икроножной мышце. Решил не рисковать. Завтра сделаю обследование, скажут точно.

- Сейчас сборная пропускает в каждом матче.

– Есть черная полоса, играем одни ничьи. В каждом матче пропускаем. К сожалению, не можем реализовать моменты. У нас и сегодня были хорошие моменты. Нужно сделать обширный анализ и что-то поменять. Потому что уже не смешно ни ребятам, ни тренерскому штабу. Мы самая мирная команда – одни ничьи.

- Какая атмосфера в раздевалке?

– Никто счастливее не стал. Тем более опять на последних секундах, как и с Казахстаном, потеряли победу. Хорошо, что это товарищеский матч, никакой роли в турнирной таблице не играет. Но все равно была задача выиграть матч и с хорошим настроением готовиться к Финляндии.

- Как относитесь к тому, что в матче с равным соперником тренерский штаб решил играть вторым номером?

– Много было молодых игроков, которые дебютировали. Были те, кто не получают много игровой практики в сборной. Думаю, при такой игре с таким соперником – это логичное решение. Мы же пытались играть чисто от обороны, а контролировали мяч. Чехия – сильный соперник, они нас хорошо прессинговали.

- Как оцените игру дебютантов?

– Считаю, они отлично сыграли. Плюс Корниенко удалось забить гол. Думаю, они могут быть довольны своей игрой, – сказал Кривцов в микст-зоне.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Чехия
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (4)
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fokstrot2009 (Харьков)
09.09.2021 в 09:12
А я ржал и не мог сдержаться! Ишаки!
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Соколов (Никополь)
09.09.2021 в 08:54
А мне смешно
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prostors (Вольногорск)
09.09.2021 в 08:49
"уже не смешно ни ребятам, ни тренерскому штабу." - А до этого смешно было?
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kanoist (мариуполь)
09.09.2021 в 07:59
Ганьба!!!!
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