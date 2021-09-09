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Кривцов после ничьей с Чехией: Уже не смешно ни ребятам, ни тренерскому штабу
Защитник оценил последние результаты "сине-желтых"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал ничью против Чехии (1:1). Отметим, что защитник вышел в стартовом составе, в первом тайме стал ощущать болевые ощущения, и поэтому попросил замену, и в итоге, на второй тайм не вышел.
– Почувствовал небольшую боль в икроножной мышце. Решил не рисковать. Завтра сделаю обследование, скажут точно.
- Сейчас сборная пропускает в каждом матче.
– Есть черная полоса, играем одни ничьи. В каждом матче пропускаем. К сожалению, не можем реализовать моменты. У нас и сегодня были хорошие моменты. Нужно сделать обширный анализ и что-то поменять. Потому что уже не смешно ни ребятам, ни тренерскому штабу. Мы самая мирная команда – одни ничьи.
- Какая атмосфера в раздевалке?
– Никто счастливее не стал. Тем более опять на последних секундах, как и с Казахстаном, потеряли победу. Хорошо, что это товарищеский матч, никакой роли в турнирной таблице не играет. Но все равно была задача выиграть матч и с хорошим настроением готовиться к Финляндии.
- Как относитесь к тому, что в матче с равным соперником тренерский штаб решил играть вторым номером?
– Много было молодых игроков, которые дебютировали. Были те, кто не получают много игровой практики в сборной. Думаю, при такой игре с таким соперником – это логичное решение. Мы же пытались играть чисто от обороны, а контролировали мяч. Чехия – сильный соперник, они нас хорошо прессинговали.
- Как оцените игру дебютантов?
– Считаю, они отлично сыграли. Плюс Корниенко удалось забить гол. Думаю, они могут быть довольны своей игрой, – сказал Кривцов в микст-зоне.
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