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Тренер Чехии: Хочу похвалить свою команду за игру с Украиной

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Ярослав Шилгавы подвел итоги ничьей с командой Украины

Тренер Чехии: Хочу похвалить свою команду за игру с Украиной

Фото: fotbal.cz

Новина українською

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы на послематчевой пресс-конференции прокомментировал ничью с Украиной (1:1).

- Вы довольны результатом матча?

- Мы рады, что забили. Хоть и на последних секундах. Мы заслужили это. Наша команды хорошо играла против сильного соперника.

- Ваша команда последнее время мало забивает. Атака Чехии очень сильно зависит от Шика?

- Мы довольны, что у нас есть такой игрок как Шик. Он умеет использовать свои шансы. Мне кажется, что сегодня у нас было больше возможностей забить. Надеюсь, что в будущем все наши нападающие будут показывать лучший результат.

- Сегодняшний матч проходил в очень высоком темпе, хотя игра была товарищеской.

- Мне понравился темп игры. Следующие матчи тоже будут проходить в таком ключе. Команда привыкает к этому. Против Беларуси был тяжелый матч, но свои очки мы взяли. С Бельгией это не получилось. Сегодня я бы хотел похвалить нашу команду за игру с Украиной. За то, как они к ней отнеслись", - сказал Шилхавы.

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В статье: Украина Чехия Ярослав Шилгавы
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Источник:
dynamomania.com

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Комментарии (2)
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Соколов (Никополь)
09.09.2021 в 08:46
Спасибо за обе забьют
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Соколов (Никополь)
09.09.2021 в 08:32
Я тоже
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