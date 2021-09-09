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Тренер Чехии: Хочу похвалить свою команду за игру с Украиной
Ярослав Шилгавы подвел итоги ничьей с командой Украины
Фото: fotbal.cz
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы на послематчевой пресс-конференции прокомментировал ничью с Украиной (1:1).
- Вы довольны результатом матча?
- Мы рады, что забили. Хоть и на последних секундах. Мы заслужили это. Наша команды хорошо играла против сильного соперника.
- Ваша команда последнее время мало забивает. Атака Чехии очень сильно зависит от Шика?
- Мы довольны, что у нас есть такой игрок как Шик. Он умеет использовать свои шансы. Мне кажется, что сегодня у нас было больше возможностей забить. Надеюсь, что в будущем все наши нападающие будут показывать лучший результат.
- Сегодняшний матч проходил в очень высоком темпе, хотя игра была товарищеской.
- Мне понравился темп игры. Следующие матчи тоже будут проходить в таком ключе. Команда привыкает к этому. Против Беларуси был тяжелый матч, но свои очки мы взяли. С Бельгией это не получилось. Сегодня я бы хотел похвалить нашу команду за игру с Украиной. За то, как они к ней отнеслись", - сказал Шилхавы.
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