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Автор гола в ворота Украины: Уже не верил, что забьем

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Форвард забил на 90+4 минуте встречи

Автор гола в ворота Украины: Уже не верил, что забьем

Фото: fotbal.cz

Новина українською

Нападающий сборной Чехии Матей Выдра, гол которого спас чехов от поражения, прокомментировал ничью с Украиной (1:1).

"Я уже не верил, что забьем, потому что у Тецла было два момента. Было и попадание в штангу. Слава богу, мы сравняли последним ударом. Не думаю, что мы провели плохой матч.

Мне понравился первый тайм. Жаль, мы не рискнули. Во второй половине мы прибавили в темпе, больше прессинговали, создавали проблемы для Украины. Били по воротам, которые вскрыли последним ударом", – сказал Выдра.

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В статье: Украина Чехия Матей Выдра
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Источник:
fotbal.cz

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