Автор гола в ворота Украины: Уже не верил, что забьем

Нападающий сборной Чехии Матей Выдра, гол которого спас чехов от поражения, прокомментировал ничью с Украиной (1:1).

"Я уже не верил, что забьем, потому что у Тецла было два момента. Было и попадание в штангу. Слава богу, мы сравняли последним ударом. Не думаю, что мы провели плохой матч.

Мне понравился первый тайм. Жаль, мы не рискнули. Во второй половине мы прибавили в темпе, больше прессинговали, создавали проблемы для Украины. Били по воротам, которые вскрыли последним ударом", – сказал Выдра.