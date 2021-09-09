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Автор гола в ворота Украины: Уже не верил, что забьем
Форвард забил на 90+4 минуте встречи
Фото: fotbal.cz
Нападающий сборной Чехии Матей Выдра, гол которого спас чехов от поражения, прокомментировал ничью с Украиной (1:1).
"Я уже не верил, что забьем, потому что у Тецла было два момента. Было и попадание в штангу. Слава богу, мы сравняли последним ударом. Не думаю, что мы провели плохой матч.
Мне понравился первый тайм. Жаль, мы не рискнули. Во второй половине мы прибавили в темпе, больше прессинговали, создавали проблемы для Украины. Били по воротам, которые вскрыли последним ударом", – сказал Выдра.
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