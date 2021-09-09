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Петраков отреагировал на новость о допинге казахстанца, который забил Украине два мяча
Специалист заявил, что не привык стоить счастье на чужом горе
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков ответил на вопрос о полузащитнике команды Казахстана Руслане Валиуллине, который ранее оформил дубль в ворота "сине-желтых", а затем провалил допинг-тест.
"Отношусь отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важные два очка. Я не привык на чужом горе строить свое счастье", - приводит слова Петракова УАФ.
Напомним, ранее казахский журналист Айдын Кожахмет сообщил, что Руслан Валиулин провалил допинг-тест.
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