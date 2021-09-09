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Петраков отреагировал на новость о допинге казахстанца, который забил Украине два мяча

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Специалист заявил, что не привык стоить счастье на чужом горе

Петраков отреагировал на новость о допинге казахстанца, который забил Украине два мяча

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков ответил на вопрос о полузащитнике команды Казахстана Руслане Валиуллине, который ранее оформил дубль в ворота "сине-желтых", а затем провалил допинг-тест.

"Отношусь отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важные два очка. Я не привык на чужом горе строить свое счастье", - приводит слова Петракова УАФ.

Напомним, ранее казахский журналист Айдын Кожахмет сообщил, что Руслан Валиулин провалил допинг-тест.

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В статье: Украина Казахстан Александр Петраков Руслан Валиуллин
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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rivnenskyi (Рівне)
09.09.2021 в 12:09
А де Павелка? Хай пише листи, вимагає технаря чи перегравання. Допінг - те саме що і шулерство в картах. За це потрібно наказувати.
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simargl (Чернигов)
09.09.2021 в 11:41
Если будут санкции , и технарь Казахстана, то будет радость.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.09.2021 в 09:50
Какое там горе?!
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