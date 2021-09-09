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Бойко: Если брать по игре, то могли победить Чехию с большим счетом
Голкипер дал комментарий после ничьей с чехами
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Голкипер сборной Украины Денис Бойко прокомментировал ничью против Чехии (1:1).
– Побеждать весь матч, вести в счете и получить в конце гол – обидно, конечно. Если брать по игре, могли и победить с большим счетом. Так же могли и пропускать. Если брать по счету, думаю, закономерно.
- Что сказал Петраков после матча?
– Это останется в раздевалке.
- Какие эмоции после первого матча за сборную спустя длительное время?
– Мне вообще было очень приятно, что я вернулся в сборную, в эту атмосферу. Опять увидел ребят, которых долго не видел. Поэтому только позитивные эмоции. Очень рад, что тренерский штаб рассчитывал на меня на этом сборе. Вызвали меня, дали возможность сыграть.
– Чувствовалась поддержка украинских болельщиков на стадионе?
– Если честно, мне показалось, что наших болельщиков было больше, чем всех остальных присутствующих на стадионе. Была неплохая поддержка и со стороны чешской публики, но наши болельщики, конечно, огромное им спасибо, что пришли на стадион и поддержали нашу команду, – сказал Бойко в микст-зоне.
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