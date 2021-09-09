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Бойко: Если брать по игре, то могли победить Чехию с большим счетом

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Голкипер дал комментарий после ничьей с чехами

Бойко: Если брать по игре, то могли победить Чехию с большим счетом

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Голкипер сборной Украины Денис Бойко прокомментировал ничью против Чехии (1:1).

– Побеждать весь матч, вести в счете и получить в конце гол – обидно, конечно. Если брать по игре, могли и победить с большим счетом. Так же могли и пропускать. Если брать по счету, думаю, закономерно.

- Что сказал Петраков после матча?

– Это останется в раздевалке.

- Какие эмоции после первого матча за сборную спустя длительное время?

– Мне вообще было очень приятно, что я вернулся в сборную, в эту атмосферу. Опять увидел ребят, которых долго не видел. Поэтому только позитивные эмоции. Очень рад, что тренерский штаб рассчитывал на меня на этом сборе. Вызвали меня, дали возможность сыграть.

– Чувствовалась поддержка украинских болельщиков на стадионе?

– Если честно, мне показалось, что наших болельщиков было больше, чем всех остальных присутствующих на стадионе. Была неплохая поддержка и со стороны чешской публики, но наши болельщики, конечно, огромное им спасибо, что пришли на стадион и поддержали нашу команду, – сказал Бойко в микст-зоне.

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В статье: Денис Бойко Украина Чехия
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (4)
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can (Торонто, Львов)
09.09.2021 в 10:57
Посмотрели ближайший резерв, но пока выводы делать рано.
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0
0
can (Торонто, Львов)
09.09.2021 в 10:51
Глупый комментарий. Отстоял неплохо, но на большее мы не тянули. Игра резервистами,которая просто игра резервистами.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
09.09.2021 в 10:29
"Якщо брати по грі, могли й перемогти з великим рахунком." Здається, Бойко коментує гру з якогось минулого. І з якогось іншого виду спорту.
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+3
-1
George_D (Харьков)
09.09.2021 в 10:11
Если как раз судить по игре, то учитывая количество привозов, могли проиграть с крупным счетом.
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+4
-1


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