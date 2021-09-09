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Национальная сборная Украины

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Стал известен обладатель Лев Матча в поединке Чехия - Украина

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Болельщики выбрали лучшего

Стал известен обладатель Лев Матча в поединке Чехия - Украина

Фото: instagram.com/uafukraine

Новина українською

Вчера, 8 сентября, состоялся товарищеский матч Чехия - Украина, который закончился вничью 1:1.

Во время встречи проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матча". По его итогам зрители отдали приз Александру Тымчику.

24-летний защитник ассистировал на Виктора Корниенко.

Отметим, что матч с Чехией стал шестым для футболиста в составе национальной сборной. Всего на счету Александра два ассиста за "сине-желтых".

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В статье: Украина Чехия Александр Тымчик
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
09.09.2021 в 12:29
Давно пора було Караваєву заміну шукати, без реальної конкуренції практично грав, може й тому багато провалів. Тимчик молодець!!!
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alex.belogubko (одесса)
09.09.2021 в 12:00
Буяльский -Цыган-Шапаренко они сыграные они должны делать игру и не какой Зина -Малина лавочники
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rivnenskyi (Рівне)
09.09.2021 в 11:45
Ех, чому Тимчика не було у грі з казахами... з його швидкістю, думаю мінімум на один гол менше влетіло б у наші ворота.
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Caballero (Dream country)
09.09.2021 в 10:46
Харя прес-аташе ЗбУ Гливицького скоро не влазитиме в кадр. Оце розжирів. "Здоровий" спосіб життя веде.
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can (Торонто, Львов)
09.09.2021 в 10:40
Ну хоть это справедливо. Реально лучший игрок матча. Хорошая скорость, умная игра. Думаю, он станет игроком основы на этом месте.
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