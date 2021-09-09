Стал известен обладатель Лев Матча в поединке Чехия - Украина

Вчера, 8 сентября, состоялся товарищеский матч Чехия - Украина, который закончился вничью 1:1.

Во время встречи проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матча". По его итогам зрители отдали приз Александру Тымчику.

24-летний защитник ассистировал на Виктора Корниенко.

Отметим, что матч с Чехией стал шестым для футболиста в составе национальной сборной. Всего на счету Александра два ассиста за "сине-желтых".