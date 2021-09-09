Антигерой футбольного дня. Бей-беги

Все же видели матч сборной Украины против Чехии, правда?

И как вам экскурс в недавнее прошлое? Многие годы такой футбол был визитной карточкой Украины на европейской арене. Помните времена Блохина, когда наших "лесорубами" итальянская пресса величала? Или, например, незабвенную каденцию Михайличенко с позорными играми против греков? Да и Михаил Фоменко, чего греха таить, неоднократно заставлял страдать футболистов на поле и болельщиков у телевизоров.

Это была наша визитная карточка - страдать. Пока другие команды выходили играть, наши страдали, бились, боролись, грызли газон, отдавали все силы. Улыбки? Для слабаков.

Артем Федецкий недавно выдал, мол, в сборной надо кое-кого "взять за кадык". Без преувеличения, он - эталон традиционного украинского футболиста. И еще Лужный. По сей день половина "знатоков" мечтает, чтоб он кого-то свозил по морде. Наше "Лужного на вас нет!" - это как соседское "Сталина на вас нет!", только с футбольным оттенком, а смысл тот же.

Потом, правда, были пять лет с Шевченко и итальянцами, когда Украина резко отошла от страданий и рукоприкладства, вспомнив о наличии мяча и ворот, но совсем недавно эта эпоха при невыясненных обстоятельствах завершилась.

И что мы получили? Что подготовила для нас мудрая УАФ? Снова здравствуй, бей-беги!

В Праге, глобально говоря, состоялся не спарринг, а возрождение кошмаров нулевых - защиты много и вся дырявая; катастрофичное продвижение мяча; игра постоянно в нашей штрафной или возле нее; форвард, наглухо отрезанный от команды; вратарь, прыгающий из угла в угол, но в итоге пропускающий на последних секундах.

Порой казалось, что достаточно открыть глаза - и пройдет; Украина заберет мяч и заиграет с европейским середняком так, как она и играла все последние годы с подобными командами - Швейцарией, Сербией, Турцией, Словакией - с позиции силы.

К слову, и с чехами мы тоже не так давно встречались - в рамках Лиги Наций, и тогда уже сине-желтые доминировали, вырвав победу на 93-й минуте. Александр Зинченко тогда забил, помните? И мячом мы владели 66% времени.

Вчера во втором тайме было 28%. И одна опасная атака на 45 минут, да и та завершилась таким убогим прострелом от Зубкова, что невольно призадумаешься - а что он вообще делает в сборной?

Из позитива можно вспомнить только сэйвы Бойко, как всегда возродившегося под давлением; включения Тымчика в нападение - парень очень взрывной, хорошо заполняет зону, но пока еще сырой в обороне. Также, скорее, понравился Тарас Качараба - откровенно не привозил и старался активно двигать мяч вперед. У Корниенко та же ситуация, что и у Тымчика - неплохая атака, слабая защита. С флангов чехи вчера загружали в штрафную едва ли не каждые две минуты.

В остальном на антигероя наиграли все - от Ярмоленко до Кривцова, от Сироты и до Сикана. Выбирать кого-то одного было бы нечестно, поэтому антигерой сегодня и обезличен. Им стала игра, показанная сборной в целом.

Можно по-разному относится к Шевченко, но несомненно то, что он оставил после себя важное наследие. Прежде всего, речь о стиле, в котором нашли себя самые технически одаренные игроки сборной - Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук.

Сегодня мы видим, что Малиновский не играет, Ярмоленко устает за полчаса от слишком большого объема работы, Зинченко мяч чаще всего перелетает, а к Яремчуку не долетает. И это всего лишь за один месяц!

Виктор Корниенко сразу после свистка выдал, мол, обидно пропускать в конце, надо с этим что-то делать. Так вот, он прав - действительно надо. Надо заканчивать со страданиями и вспоминать про футбол, дорогая сборная.

Тогда и забивать на последних минутах будешь ты, а не тебе.