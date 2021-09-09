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Антигерой футбольного дня. Бей-беги

Национальная сборная Украины
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(13 голосов)

Или, как говорят в селе, кто дальше бьет - тот лучше играет

Антигерой футбольного дня. Бей-беги

Фото: twitter.com/ceskarepre_cz/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Все же видели матч сборной Украины против Чехии, правда?

И как вам экскурс в недавнее прошлое? Многие годы такой футбол был визитной карточкой Украины на европейской арене. Помните времена Блохина, когда наших "лесорубами" итальянская пресса величала? Или, например, незабвенную каденцию Михайличенко с позорными играми против греков? Да и Михаил Фоменко, чего греха таить, неоднократно заставлял страдать футболистов на поле и болельщиков у телевизоров.

Это была наша визитная карточка - страдать. Пока другие команды выходили играть, наши страдали, бились, боролись, грызли газон, отдавали все силы. Улыбки? Для слабаков.

Артем Федецкий недавно выдал, мол, в сборной надо кое-кого "взять за кадык". Без преувеличения, он - эталон традиционного украинского футболиста. И еще Лужный. По сей день половина "знатоков" мечтает, чтоб он кого-то свозил по морде. Наше "Лужного на вас нет!" - это как соседское "Сталина на вас нет!", только с футбольным оттенком, а смысл тот же.

Потом, правда, были пять лет с Шевченко и итальянцами, когда Украина резко отошла от страданий и рукоприкладства, вспомнив о наличии мяча и ворот, но совсем недавно эта эпоха при невыясненных обстоятельствах завершилась.

И что мы получили? Что подготовила для нас мудрая УАФ? Снова здравствуй, бей-беги!

В Праге, глобально говоря, состоялся не спарринг, а возрождение кошмаров нулевых - защиты много и вся дырявая; катастрофичное продвижение мяча; игра постоянно в нашей штрафной или возле нее; форвард, наглухо отрезанный от команды; вратарь, прыгающий из угла в угол, но в итоге пропускающий на последних секундах.

Порой казалось, что достаточно открыть глаза - и пройдет; Украина заберет мяч и заиграет с европейским середняком так, как она и играла все последние годы с подобными командами - Швейцарией, Сербией, Турцией, Словакией - с позиции силы.

К слову, и с чехами мы тоже не так давно встречались - в рамках Лиги Наций, и тогда уже сине-желтые доминировали, вырвав победу на 93-й минуте. Александр Зинченко тогда забил, помните? И мячом мы владели 66% времени.

Антигерой футбольного дня. Бей-беги - изображение 1

Вчера во втором тайме было 28%. И одна опасная атака на 45 минут, да и та завершилась таким убогим прострелом от Зубкова, что невольно призадумаешься - а что он вообще делает в сборной?

Из позитива можно вспомнить только сэйвы Бойко, как всегда возродившегося под давлением; включения Тымчика в нападение - парень очень взрывной, хорошо заполняет зону, но пока еще сырой в обороне. Также, скорее, понравился Тарас Качараба - откровенно не привозил и старался активно двигать мяч вперед. У Корниенко та же ситуация, что и у Тымчика - неплохая атака, слабая защита. С флангов чехи вчера загружали в штрафную едва ли не каждые две минуты.

В остальном на антигероя наиграли все - от Ярмоленко до Кривцова, от Сироты и до Сикана. Выбирать кого-то одного было бы нечестно, поэтому антигерой сегодня и обезличен. Им стала игра, показанная сборной в целом.

Можно по-разному относится к Шевченко, но несомненно то, что он оставил после себя важное наследие. Прежде всего, речь о стиле, в котором нашли себя самые технически одаренные игроки сборной - Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук.

Сегодня мы видим, что Малиновский не играет, Ярмоленко устает за полчаса от слишком большого объема работы, Зинченко мяч чаще всего перелетает, а к Яремчуку не долетает. И это всего лишь за один месяц!

Антигерой футбольного дня. Бей-беги - изображение 2

Виктор Корниенко сразу после свистка выдал, мол, обидно пропускать в конце, надо с этим что-то делать. Так вот, он прав - действительно надо. Надо заканчивать со страданиями и вспоминать про футбол, дорогая сборная.

Тогда и забивать на последних минутах будешь ты, а не тебе.

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В статье: Украина Чехия герой футбольного дня
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Комментарии (15)
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Болельщик39 (Харьков)
09.09.2021 в 12:05
Мне кажется, что просто мы вчера увидели пропасть между игроками первого состава сборной и второго. Что абсолютно неудивительно, если вспомнить, как выступили в августе на международной арене наши команды, кроме "Шахтёра", то есть наши "игроки второго состава".
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
09.09.2021 в 11:56
Зина прячиться за игроками и мяч отдаёт быстро куда нибудь--хитрый малый а Малина потерял удар а техники у него не было --Ярмола устаёт но играет нормально -Яримчук не хочет играть стоит
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0
0
andriano (Херсон)
09.09.2021 в 11:50
Чому в кожній статті вихваляють Зінченка?
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+1
0
Gold_keeper (Київ)
09.09.2021 в 11:47
Питання до автора: Скільки часу було в Шевченка і скільки є у Петракова? Напевно автор у захваті від гри нашої збірної на Євро і не побачив, що вчора з Чехією грав резервний склад збірної, за виключенням декількох основних гравців. Тренер просто хотів побачити на кого реально він може розраховувати в вирішальних матчах.
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+4
-1
avatar
Американец 2000
09.09.2021 в 11:17
Автор этой статьи прямым текстом агитирует за Шевченко (((((((((((((((((((((((( Уважаемый автор - напоминаю тебе что Шева со своим тупым подходом и неграмотными действиями - убивал постепенно сборную (((((((((((((((( Ушёл и слава Богу !Петраков пока просто поэкспеременировал с составом ! А рука тренера всё равно чувствуется ! Она в миллион раз лучше чем у бездарного тренера Шевченко (((((((
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+5
-2
vwv (Харьков)
09.09.2021 в 11:25
Шевченко развалил игру до победы в группе с чемпионами Европы, 1\4 евро и Лиги А.
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+1
-1
vgolovan (полтава)
09.09.2021 в 11:16
уважаемый автор ты у психиатра давно был ?
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+2
-2
bulpi (Днепропетровск)
09.09.2021 в 11:03
НЕ надо забывать, что состав был экспериментальный
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+5
-1
Rebel (Львів)
09.09.2021 в 10:57
Є таке російське слово "брєд" ,воно найкраще відображає всі думки які виразив автор в цій статті.
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+7
-1
vwv (Харьков)
09.09.2021 в 11:06
чего? абсолютно. Три года назад мы сборную Чехии просто переигрывали. Брали мяч под контроль и вели игру. Вчера что было?
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0
-4
can (Торонто, Львов)
09.09.2021 в 11:14
Каким составом? Резервистами?
+4
-1
vwv (Харьков)
09.09.2021 в 11:24
это такое оправдание 93 минутам игры на вынос?
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0
-1
C_Ballack (Днепр)
09.09.2021 в 11:37
А аргументировать можешь свою точку зрения?
Ответить
0
-1
Rebel (Львів)
09.09.2021 в 11:48
Просто цікаво коли італійці відівчили нас від "страданій"? В домашньому матчі з Сербією ?
+2
-1
vwv (Харьков)
09.09.2021 в 12:12
постоянно мы играли. с Португалией играли. Тех же Чехов мы просто дважды переиграли. Швейцарию дома обыгрывали. И всегда играли.
0
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