Зубков: После игры с Чехией есть легкий осадок, но все важные матчи впереди

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков прокомментировал ничью против Чехии (1:1).

- Какая атмосфера в команде? Результат как-то подкосил уверенность?

– Ни в коем случае не подкосил. Сейчас у нас идет полоса ничьих. Конечно, все расстроены. С Казахстаном пропустили на последней минуте, здесь чуть ли не на последней секунде. Футбол тем и интересен, что играют с первой и до последней минуты. Сделаем выводы и готовимся дальше.

- Идея была играть вторым номером?

– Считаю, мы выполняли установку тренера. Знали, что чехи очень сильно поднимают крайних защитников. И в случае их ошибки, у нас будут очень хорошие зоны для контратак. Несколько раз мы хорошо выбегали. Плюс гол, если не ошибаюсь, там было 7 передач, хорошая подача с фланга, забили. Выполняли установку тренера и ждали свои моменты.

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- Есть какие-то изменения в тренировочном процессе, коллективе?

– У нас сейчас особо нет времени что-то менять. Конечно, тренировочный процесс немного другой, это специфика тренера. Не могу сказать, что что-то сильно поменялось.

- Ты играешь в сборной слева, а номинально ты правый вингер. Как перестройка проходит?

– Без проблем. Где тренер скажет играть, там и буду. Конечно, немного неудобно. Но стараюсь по максимуму отдаваться и помогать команде.

- В команде все в порядке с атмосферой?

– С атмосферой все в порядке. Конечно, после этого матча легкий осадок остался. Все ребята расстроены, что на последних секундах пропускаем. Самые главные и важные матчи впереди. Соберемся, разберем моменты и будем готовиться, – сказал Зубков в микст-зоне.