Экс-игрок сборной Украины: Ничья сегодня в трендах

Экс-игрок сборной Украины и эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Головко высказался о ничьей "сине-желтых" в спарринге с Чехией (1:1).

"Ничья сегодня в трендах. Ничейный результат программировался. Если брать в общем игру, то, наверное, игра была ничейной. До какого-то момента нам по-настоящему везло, потому что с экспериментальной линией обороны хорошо, что пропустили один.

Результат, который должен был быть, он и случился, - подытожил Головко.