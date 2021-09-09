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Национальная сборная Украины

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Экс-игрок сборной Украины: Ничья сегодня в трендах

Национальная сборная Украины
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Александр Головко оценил последние результаты "сине-желтых"

Экс-игрок сборной Украины: Ничья сегодня в трендах

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины и эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Головко высказался о ничьей "сине-желтых" в спарринге с Чехией (1:1).

"Ничья сегодня в трендах. Ничейный результат программировался. Если брать в общем игру, то, наверное, игра была ничейной. До какого-то момента нам по-настоящему везло, потому что с экспериментальной линией обороны хорошо, что пропустили один.

Результат, который должен был быть, он и случился, - подытожил Головко.

Напомним, в матче отбора на ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1).

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В статье: Украина Чехия Александр Головко
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Источник:
ТК Футбол

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