В Казахстане официально подтвердили проваленный допинг-тест Валиуллина, забивавшего Украине

Казахстанский клуб форварда Руслана Валиуллина "Тобол" подтвердил информацию о положительном тесте игрока. Отметим, что в недавнем матче отбора ЧМ-2022 игрок сборной Казахстана оформил дубль в ворота Украины (2:2).

"Футбольный клуб "Тобол" получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным.

Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста.

Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги Конференций "Жилина" — "Тобол". Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2-го сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана.

Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более тщательного изучения дела", - сказано в сообщении клуба.