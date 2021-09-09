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В Казахстане официально подтвердили проваленный допинг-тест Валиуллина, забивавшего Украине

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Известны подробности дела

В Казахстане официально подтвердили проваленный допинг-тест Валиуллина, забивавшего Украине

Фото: thenews.kz

Новина українською

Казахстанский клуб форварда Руслана Валиуллина "Тобол" подтвердил информацию о положительном тесте игрока. Отметим, что в недавнем матче отбора ЧМ-2022 игрок сборной Казахстана оформил дубль в ворота Украины (2:2).

"Футбольный клуб "Тобол" получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным.

Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста.

Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги Конференций "Жилина" — "Тобол". Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2-го сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана.

Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более тщательного изучения дела", - сказано в сообщении клуба.

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В статье: Украина Казахстан Руслан Валиуллин
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Источник:
fctobol.kz

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Комментарии (5)
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Nazar Repa (Киев)
09.09.2021 в 12:24
По регламенту нам должны тех.победу если футболист был на допинге с во время матча и инфа подтвердилась.
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0
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
09.09.2021 в 12:23
Ну тепер зрозуміло, чому Караваєв не міг наздогнати його.
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0
0
Ten0N (Leopolis)
09.09.2021 в 12:23
Тому що він дно?
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0
-1
rivnenskyi (Рівне)
09.09.2021 в 12:17
Де наша хведерація з павелкою на чолі? Хай метушаться вже - листи пишуть, вимагають щось... або пояснюють вболівальникам чому цього не роблять.
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0
-2
Соколов (Никополь)
09.09.2021 в 12:11
Сала переел
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0
-2


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