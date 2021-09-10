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Как с "бей-беги" Петракова все почему-то забыли о метаморфозах стиля Шевченко. Аудиомнение #113

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

"Шо, опять ничья?"

Как с "бей-беги" Петракова все почему-то забыли о метаморфозах стиля Шевченко. Аудиомнение #113

Федерация футбола Чехии

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем спарринг между Чехией и Украиной. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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В 1349-й раз напоминаем об отказе Шевченко от догматизма у финиша. Объясняем, почему нет ничего плохого в упрощении игры "сине-желтых", обращаем внимание на уровень наших футболистов, относительно уверенно смотрим в будущее и снова просим Александра Васильевича обратить внимание на действительно слабые стороны – еще больше мыслей внутри подкаста.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Чехия Товарищеский матч Александр Петраков спарринг УАФ Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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