Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как с "бей-беги" Петракова все почему-то забыли о метаморфозах стиля Шевченко. Аудиомнение #113
"Шо, опять ничья?"
Федерация футбола Чехии
Обсуждаем спарринг между Чехией и Украиной. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
В 1349-й раз напоминаем об отказе Шевченко от догматизма у финиша. Объясняем, почему нет ничего плохого в упрощении игры "сине-желтых", обращаем внимание на уровень наших футболистов, относительно уверенно смотрим в будущее и снова просим Александра Васильевича обратить внимание на действительно слабые стороны – еще больше мыслей внутри подкаста.
Популярное сейчас
- Жилстрой-1 впервые в истории вышел в группу женской Лиги чемпионов
- Петраков - журналисту: Я главный тренер и играю по такой схеме. Или я должен у вас спросить, как играть?
- Стало известно, могут ли Казахстану засчитать техпоражение за допинг-тест Валиуллина
- Петраков отреагировал на новость о допинге казахстанца, который забил Украине два мяча
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО