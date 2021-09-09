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Тымчик: Опять пропускаем на последних минутах. Не знаем, что уже с этим делать

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник "сине-желтых" дал комментарий после матча с Чехией

Тымчик: Опять пропускаем на последних минутах. Не знаем, что уже с этим делать

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Тымчик высказался после товарищеского матча с Чехией (1:1).

"Очень тяжелая игра была. В нескольких играх мы пропускаем на последних минутах. Не знаем, что уже с этим делать. Надеемся, что эти игры уже закончились и будет позитивный результат для нас. Нам уже нельзя терять очки.

Хоть эта игра и была товарищеской, но мы хотели победить", - подытожил Тымчик.

Напомним, Александр Тымчик был признан "Львом матча" по итогам голосования болельщиков.

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В статье: Украина Чехия Александр Тымчик
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
09.09.2021 в 14:42
Играть до конца, рахиты кривоногие
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