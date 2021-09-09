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Сборная Украины часть премиальных отдаст за ничью с Францией на благотворительность

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Достойный поступок

Сборная Украины часть премиальных отдаст за ничью с Францией на благотворительность

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков в комментарии Футбол NEWS подтвердил, что часть премиальных за ничью с Францией (1:1) пойдет на развитие детского футбола в Украине.

- Команде будут выплачены премиальные за ничью с Францией?

- Да. Об этом нам сказал президент. Мы командой решили, что часть денег из премиальных хотим отдать на благотворительность - на нужды детского футбола, - сказал Петраков.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Tenma7 (Чернигов)
09.09.2021 в 15:10
Часть денег пойдет на постройку павелковских полей:D
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+1
0
Соколов (Никополь)
09.09.2021 в 15:08
Шо...играли почти бесплатно ?
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0
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