Сборная Украины часть премиальных за ничью с Францией отдаст на благотворительность

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков в комментарии Футбол NEWS подтвердил, что часть премиальных за ничью с Францией (1:1) пойдет на развитие детского футбола в Украине.

- Команде будут выплачены премиальные за ничью с Францией?

- Да. Об этом нам сказал президент. Мы командой решили, что часть денег из премиальных хотим отдать на благотворительность - на нужды детского футбола, - сказал Петраков.