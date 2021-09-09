Севидов: Зинченко атаки не разгоняет так, как это может делать Шапаренко

Экс-тренер донецкого "Металлурга", "Металлиста" "Карпат", "Мариуполя", а ныне футбольный эксперт Александр Севидов прокомментировал игру сборной Украины в спарринге против Чехии, который завершился ничьей 1:1.

- Такие матчи – это в первую очередь проверка ближайшего резерва. В этом плане игра новичкам, а их пять человек, удалась. Они проявили себя с неплохой стороны. Я бы в первую очередь выделил Тымчика и Корниенко. Также особой похвалы заслуживает ветеран сборной Ярмоленко, у которого наступила "вторая молодость". Он играет с огромной мотивацией и самоотдачей на поле.

Что касается игры команды в целом, то беспокоит повторяющаяся цикличность проблем в центре обороны. Несмотря на то, что действовали в три центральных защитника, но голевые и опасные моменты довольно часто возникают в каждом матче. Хорошо, что соперники нас не так часто наказывают за ошибки. Команды ниже уровнем, как, например, Казахстан, создают не так много проблем, хотя мы пропустили два мяча. С сильными сборными проблемы будут еще большими. И в этом нужно тщательно разобраться тренерскому штабу Петракову. То, что чехи не забили раньше, так это просто нам сопутствовала удача.

По зрелищности футбол в исполнении сборных понравился, он был динамичным, на скоростях с движением мяча вперед. И тут нужно отметить, что наш лидер Зинченко находится не в оптимальной форме. Это уже не тот футбол, к которому он привык. Сборная потихоньку уходит от стиля игры Шевченко, с долгим контролем мяча, розыгрышем его в средине поля. Сейчас больше вертикальных передач, больше скоростных атак, а наш "англичанин" не очень-то на это заточен. Да, он сделал хорошую передачу на Тымчика, который прострелил и Корниенко завершил голом классную фланговую атаку. Но за игру этого мало. По большому счету он атаки не разгоняет, как это может делать Шапаренко.

Хорошо смотрелись наши фланги, особенно Тымчик, сделавший много скоростных проходов, постоянно обостряя ситуацию. Нельзя сказать, что группа атаки выглядела эффективно, в основном игру сделали фланговые игроки.

Резюмируя, как бы мы не хотели выиграть, но результат закономерен, чехи заслужили на забитый гол. Это добротная европейская команда, поэтому спарринг получился очень полезным с точки зрения информативности.