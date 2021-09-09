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Севидов: Зинченко атаки не разгоняет так, как это может делать Шапаренко

Национальная сборная Украины
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Эксперт оценил матч сборной Украины с Чехией

Севидов: Зинченко атаки не разгоняет так, как это может делать Шапаренко

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-тренер донецкого "Металлурга", "Металлиста" "Карпат", "Мариуполя", а ныне футбольный эксперт Александр Севидов прокомментировал игру сборной Украины в спарринге против Чехии, который завершился ничьей 1:1.

- Такие матчи – это в первую очередь проверка ближайшего резерва. В этом плане игра новичкам, а их пять человек, удалась. Они проявили себя с неплохой стороны. Я бы в первую очередь выделил Тымчика и Корниенко. Также особой похвалы заслуживает ветеран сборной Ярмоленко, у которого наступила "вторая молодость". Он играет с огромной мотивацией и самоотдачей на поле.

Что касается игры команды в целом, то беспокоит повторяющаяся цикличность проблем в центре обороны. Несмотря на то, что действовали в три центральных защитника, но голевые и опасные моменты довольно часто возникают в каждом матче. Хорошо, что соперники нас не так часто наказывают за ошибки. Команды ниже уровнем, как, например, Казахстан, создают не так много проблем, хотя мы пропустили два мяча. С сильными сборными проблемы будут еще большими. И в этом нужно тщательно разобраться тренерскому штабу Петракову. То, что чехи не забили раньше, так это просто нам сопутствовала удача.

По зрелищности футбол в исполнении сборных понравился, он был динамичным, на скоростях с движением мяча вперед. И тут нужно отметить, что наш лидер Зинченко находится не в оптимальной форме. Это уже не тот футбол, к которому он привык. Сборная потихоньку уходит от стиля игры Шевченко, с долгим контролем мяча, розыгрышем его в средине поля. Сейчас больше вертикальных передач, больше скоростных атак, а наш "англичанин" не очень-то на это заточен. Да, он сделал хорошую передачу на Тымчика, который прострелил и Корниенко завершил голом классную фланговую атаку. Но за игру этого мало. По большому счету он атаки не разгоняет, как это может делать Шапаренко.

Хорошо смотрелись наши фланги, особенно Тымчик, сделавший много скоростных проходов, постоянно обостряя ситуацию. Нельзя сказать, что группа атаки выглядела эффективно, в основном игру сделали фланговые игроки.

Резюмируя, как бы мы не хотели выиграть, но результат закономерен, чехи заслужили на забитый гол. Это добротная европейская команда, поэтому спарринг получился очень полезным с точки зрения информативности.

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В статье: Национальная сборная Украины Александр Петраков Александр Зинченко Николай Шапаренко
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Комментарии (5)
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usovvictor (Kharkov)
09.09.2021 в 17:39
...здесь согласен с автором - проверка и найти новых стимулирующих игру. Кстати мало "перекатывания" мяча в своей зоне. Да, пошли вертикальные атаки, а что у чехов - посмотрите, только так они добывали "позицию". Зинченко - это демагог на поле, пиарщик - зачем лезть к судье, нарываясь на неприятность. Согласен и с Шапаренко - он приносит результат, работает по флангам, причем не тормозя, как Зинченко в центре, но и ошибок хватает тоже. Кстати у чехов "вертикалки" чаще и они сыграли отнюдь не вторую роль....
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Ol-g (Одесса)
09.09.2021 в 17:14
Зинченко лучше играть там же, где в МС.
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0
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armik (Киев)
09.09.2021 в 15:44
Пошли пиарить волосатика.Может он играет в МС или будет там когда либо играть?Его максимум - середняк чемпионата Турции.При том, что поля не видит, пас только назад и ближнему, удар отсутствует.Даже не уровень сборной.Пару лет назад Шепелева точно так пиарили.За что благодарен Луческу, за то, что засунул эту бестолочь как мог дальше.
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+3
-3
androma (Вересневе)
09.09.2021 в 16:39
Если это ты про Шапаренко, то он часто берет игру на себя и действительно розганяет атаки. И при этом он хорошо видит подключение флангов и может точно отдать передачу. Ну а то что у него отсутствует удар, это ты рассказывай не на этом сайте.
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+3
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armik (Киев)
09.09.2021 в 16:52
Дядя, продолжай играть в городки и не вякай.
0
-1


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