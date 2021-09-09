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В трех матчах Петракова в сборной дебютировали шесть новичков
Пять из них - в товарняке с чехами
Фото Павла Кубанова - УАФ
В сентябрьских матчах
Впервые за сборную сыграли защитник киевского "Динамо" Александр Сирота, защитник чешской "Славии" Тарас Качараба, полузащитники луганской "Зари" Сергей Булеца и Владислав Кочергин, а также нападающий "Шахтера" Даниил Сикан и защитник "горняков" Виктор Корниенко.
Отметим, что пятеро дебютантов (кроме Сикана) вышли на поле в товарищеском матче против Чехии.
Также интересно, что Сикан и Корниенко. в своих дебютных встречах, с Казахстаном и Чехией соответственно, еще и отличились забитыми мячами.
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