В трех матчах Петракова в сборной дебютировали шесть новичков

В сентябрьских матчах сборной Украины под руководством и.о. главного тренера национальной команды Александра Петракова (Казахстан - 2: 2, Франция - 1: 1, Чехия - 1: 1) свои дебютные поединки в составе "сине-желтых" провели сразу шесть футболистов.

Впервые за сборную сыграли защитник киевского "Динамо" Александр Сирота, защитник чешской "Славии" Тарас Качараба, полузащитники луганской "Зари" Сергей Булеца и Владислав Кочергин, а также нападающий "Шахтера" Даниил Сикан и защитник "горняков" Виктор Корниенко.

Отметим, что пятеро дебютантов (кроме Сикана) вышли на поле в товарищеском матче против Чехии.

Также интересно, что Сикан и Корниенко. в своих дебютных встречах, с Казахстаном и Чехией соответственно, еще и отличились забитыми мячами.