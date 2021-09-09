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Петраков - журналисту: Я главный тренер и играю по такой схеме. Или я должен у вас спросить, как играть?
Главному тренеру сборной Украины не понравился вопрос о схеме в три центральных защитника
Фото Павла Кубанова - УАФ
Интересный момент произошел на послематчевой пресс-конференции главного тренера сборной Украины Александра Петракова
Один из украинских журналистов задал вопрос, почему команда после замены Кривцова на Соболя продолжала играть по схеме в три центральных защитника.
Этот вопрос явно не понравился Петракову, и он ответил на него довольно резко, если не сказать грубо.
– Почему вы продолжили играть с тремя защитниками после травмы Кривцова. У вас схема важнее кадров?
– А я должен вам позвонить по телефону и спросить, как играть? Или как?
– Не меняете ли вы схему? Она постоянная для сборной?
– Ну я так играю. Почему я должен менять схему? Скажите мне – почему? Потому что вы хотите, чтобы я поменял схему? Я же главный тренер. Понимаете? Я главный тренер. Я играю по такой схеме, почему я должен ее менять?
– Казалось, что Соболь не сможет играть в центре.
– Соболь отыграл? Я его поставил, он отыграл. Разве вам не нравится? Что же делать. Вам не нравится эта сборная. Не всем же я должен нравиться.
- Нам нравится, - завершил дискуссию журналист.
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