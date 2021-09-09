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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Петраков - журналисту: Я главный тренер и играю по такой схеме. Или я должен у вас спросить, как играть?

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Главному тренеру сборной Украины не понравился вопрос о схеме в три центральных защитника

Петраков - журналисту: Я главный тренер и играю по такой схеме. Или я должен у вас спросить, как играть?

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Интересный момент произошел на послематчевой пресс-конференции главного тренера сборной Украины Александра Петракова после матча с Чехией (1:1).

Один из украинских журналистов задал вопрос, почему команда после замены Кривцова на Соболя продолжала играть по схеме в три центральных защитника.

Этот вопрос явно не понравился Петракову, и он ответил на него довольно резко, если не сказать грубо.

– Почему вы продолжили играть с тремя защитниками после травмы Кривцова. У вас схема важнее кадров?

– А я должен вам позвонить по телефону и спросить, как играть? Или как?

– Не меняете ли вы схему? Она постоянная для сборной?

– Ну я так играю. Почему я должен менять схему? Скажите мне – почему? Потому что вы хотите, чтобы я поменял схему? Я же главный тренер. Понимаете? Я главный тренер. Я играю по такой схеме, почему я должен ее менять?

– Казалось, что Соболь не сможет играть в центре.

– Соболь отыграл? Я его поставил, он отыграл. Разве вам не нравится? Что же делать. Вам не нравится эта сборная. Не всем же я должен нравиться.

- Нам нравится, - завершил дискуссию журналист.

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В статье: Украина Чехия Александр Петраков
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Источник:
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Комментарии (12)
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Болельщик39 (Харьков)
09.09.2021 в 20:05
Вот Соболь и скатил аккуратно под удар чеху на 90+4. С его "опытом" игры центральным защитником. Редкий случай, когда журналист оказался прав.
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+1
0
Aleks2015 (Kiev)
09.09.2021 в 20:01
Журналист смешной. Хочет чтобы Петраков в 60 лет стал изучать вторую схему?
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0
-1
ArchiArchi
09.09.2021 в 20:06
К 60-ти годам тренер должен уметь играть по разным схемам)
Ответить
0
0
Fishing 555 (Rivne)
09.09.2021 в 20:00
Коту под хвост твоя схема.
Ответить
0
-1
avatar
armik (Киев)
09.09.2021 в 19:38
Молодца Каждое мурло мнит из себя стратега, сидя на диване.Не устел приступить к работе, каа уже вышло десяток пасвилей разных аналитегов, не отличающих футбольные ворота от ганбольных.На три буквы всех и спокойно работай!
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+1
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
09.09.2021 в 19:33
Наглый тип
Ответить
+2
-4
Comment06 (Украина)
09.09.2021 в 19:22
Из анекдота- Путин Януковичу:" Выйдите и скажите так твердо: я - легитимный президент!" Не рановато ли Александр свет Васильевич звёздочку поймал?!
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+3
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
09.09.2021 в 19:57
А журналіст вірно питання задав, через того ж центрального захисника Соболя в кінцевому рахунку збірна України пропустила, це можна було передбачити головному тренеру. а не обіжатися. Так само і з Казахстаном, Караваєва після першого голу треба було замінити, або відправити кудись подалі від воріт. Це було очевидно, але тільки не Петракову.
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
09.09.2021 в 19:18
не знаю кто как, а я буду готов делать выводы о Петракове, его поведении, высказываниях и тд после матчей с финнами и боснийцами
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+5
-2
Соколов (Никополь)
09.09.2021 в 19:15
Ведёт себя как телка у которой месячные
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+3
-4
efim423 (odessa)
09.09.2021 в 19:28
да журналисты ради хайпа хоть тёлкой , хоть животным будут
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+1
-2
аалекс ( Крым)
09.09.2021 в 19:07
После ничьей с французами звёздочку поймал? Не рановато?
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+3
-5


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