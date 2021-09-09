Петраков - журналисту: Я главный тренер и играю по такой схеме. Или я должен у вас спросить, как играть?

Интересный момент произошел на послематчевой пресс-конференции главного тренера сборной Украины Александра Петракова после матча с Чехией (1:1) .

Один из украинских журналистов задал вопрос, почему команда после замены Кривцова на Соболя продолжала играть по схеме в три центральных защитника.

Этот вопрос явно не понравился Петракову, и он ответил на него довольно резко, если не сказать грубо.

– Почему вы продолжили играть с тремя защитниками после травмы Кривцова. У вас схема важнее кадров?

– А я должен вам позвонить по телефону и спросить, как играть? Или как?

– Не меняете ли вы схему? Она постоянная для сборной?

– Ну я так играю. Почему я должен менять схему? Скажите мне – почему? Потому что вы хотите, чтобы я поменял схему? Я же главный тренер. Понимаете? Я главный тренер. Я играю по такой схеме, почему я должен ее менять?

– Казалось, что Соболь не сможет играть в центре.

– Соболь отыграл? Я его поставил, он отыграл. Разве вам не нравится? Что же делать. Вам не нравится эта сборная. Не всем же я должен нравиться.

- Нам нравится, - завершил дискуссию журналист.