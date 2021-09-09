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Калиниченко: На сегодняшний день сборная Украины сильнее России
Экс-хавбек сборной сделал сравнение в пользу украинской национальной команды
instagram.com/makskalina
Экс-игрок
— Сейчас сильнее сборная Украины? Ты смотришь на две сборные. Мы дальше прошли, ясно, что мы сильнее, правильно? Уровень футболистов. Наших больше играет в Европе.
— На сегодняшний день я считаю, что сборная Украины сильнее. Но если мы переходим плавно к сборной, то меня несколько насторожила ее игра на чемпионате Европы.
Я понимаю, что объективных и субъективных причин много было, но в отборе, до этого, конечно, год назад – команда играла гораздо ярче, гораздо лучше, и гораздо квалифицированно каждый из них.
Понимаю, что много травм было у ведущих футболистов...
—Такие люди, как Степаненко, Ярмоленко немножко старше все стали.
— Степаненко, конечно, очень зависим от своей физическое формы. А так, как он долго проковырялся со своей травмой, то естественно это был не тот Степаненко, в котором нуждалась сборная Украины. Потому что он был столпом на самом деле.
Один из системообразующих игровой той сборной. Он и остается им, на мой взгляд, в лучших своих кондициях. Его очень не хватало и для качественной обороны, и для выхода из обороны.
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