Калиниченко: На сегодняшний день сборная Украины сильнее России

Экс-игрок сборной Украины и московского "Спартака" Максим Калиниченко сравнил уровень российских и украинских футболистов на уровне национальных команд.

— Сейчас сильнее сборная Украины? Ты смотришь на две сборные. Мы дальше прошли, ясно, что мы сильнее, правильно? Уровень футболистов. Наших больше играет в Европе.

— На сегодняшний день я считаю, что сборная Украины сильнее. Но если мы переходим плавно к сборной, то меня несколько насторожила ее игра на чемпионате Европы.

Я понимаю, что объективных и субъективных причин много было, но в отборе, до этого, конечно, год назад – команда играла гораздо ярче, гораздо лучше, и гораздо квалифицированно каждый из них.

Понимаю, что много травм было у ведущих футболистов...

—Такие люди, как Степаненко, Ярмоленко немножко старше все стали.

— Степаненко, конечно, очень зависим от своей физическое формы. А так, как он долго проковырялся со своей травмой, то естественно это был не тот Степаненко, в котором нуждалась сборная Украины. Потому что он был столпом на самом деле.

Один из системообразующих игровой той сборной. Он и остается им, на мой взгляд, в лучших своих кондициях. Его очень не хватало и для качественной обороны, и для выхода из обороны.