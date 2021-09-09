Экс-игрок сборной Украины: Сейчас схема 5-4-1 - оптимальный вариант для нашей команды

Экс-игрок сборной Украины Сергей Задорожный высказал свое мнение о тактических построениях национальной команды в матче против Чехии (1:1).

"Считаю, что схема 5-4-1 при нынешнем подборе исполнителей, оптимальный вариант для нашей сборной. Тем более, что эта тактическая расстановка уже давно апробирована нынешнем тренером Александром Петраковым и он знает, что необходимо делать. Мне понравились действия наших футболистов в Пльзене: динамичные, с молниеносным переходом от обороны в наступление.

Вот бы еще только избежать индивидуальных промахов из-за которых возникало напряжение у наших ворот в первом тайме и которые помогли хозяевам спастись от поражения в компенсированное время . Хочется верить, что Александр Петраков со своими помощниками поработают над ошибками и их с каждым матчем будет все меньше.

Также желательно, чтобы в арсенале сборной были и другие тактические наработки, ведь соперники — не дремлют и могут позаботиться о противоядии", - сказал Задорожный.