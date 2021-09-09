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Экс-игрок сборной Украины: Сейчас схема 5-4-1 - оптимальный вариант для нашей команды
Сергей Задорожный разобрался в тактике сборной Украины
Фото Павла Кубанова - УАФ
Экс-игрок
"Считаю, что схема 5-4-1 при нынешнем подборе исполнителей, оптимальный вариант для нашей сборной. Тем более, что эта тактическая расстановка уже давно апробирована нынешнем тренером Александром Петраковым и он знает, что необходимо делать. Мне понравились действия наших футболистов в Пльзене: динамичные, с молниеносным переходом от обороны в наступление.
Вот бы еще только избежать индивидуальных промахов из-за которых возникало напряжение у наших ворот в первом тайме и которые помогли хозяевам спастись от поражения в компенсированное время . Хочется верить, что Александр Петраков со своими помощниками поработают над ошибками и их с каждым матчем будет все меньше.
Также желательно, чтобы в арсенале сборной были и другие тактические наработки, ведь соперники — не дремлют и могут позаботиться о противоядии", - сказал Задорожный.
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