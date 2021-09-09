Леоненко: В матче с Чехией все пижонили. А пижонство означает, что игроки не уважают тренера

Экс-игрок сборной Украины и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко в контексте товарищеского матча Чехия - Украина (1:1) высказался о главном тренере национальной команды Александре Петракове.

"Не хочу критиковать Петракова, потому что у него не было времени, а теперь все игры надо выиграть. Хотя состав сборной остался тем же. Сейчас добавилось несколько новых игроков, но думаю, что ни чехов, ни Казахстан это не волнует.

Меня настораживает то, что против Чехии все хотели сыграть красиво. Попросту говоря, пижонили. А пижонство означает, что игроки не уважают тренера", — сказал Леоненко.