Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леоненко: В матче с Чехией все пижонили. А пижонство означает, что игроки не уважают тренера
Есть и такая точка зрения
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Экс-игрок сборной Украины и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко в контексте
"Не хочу критиковать Петракова, потому что у него не было времени, а теперь все игры надо выиграть. Хотя состав сборной остался тем же. Сейчас добавилось несколько новых игроков, но думаю, что ни чехов, ни Казахстан это не волнует.
Меня настораживает то, что против Чехии все хотели сыграть красиво. Попросту говоря, пижонили. А пижонство означает, что игроки не уважают тренера", — сказал Леоненко.
Популярное сейчас
- Стало известно, могут ли Казахстану засчитать техпоражение за допинг-тест Валиуллина
- Ворскла просматривает английского форварда
- В Казахстане официально подтвердили проваленный допинг-тест Валиуллина, забивавшего Украине
- Источник: Форвард Казахстана, который сделал дубль в ворота Украины, провалил допинг-тест
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО