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Национальная сборная Украины

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Леоненко: В матче с Чехией все пижонили. А пижонство означает, что игроки не уважают тренера

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Есть и такая точка зрения

Леоненко: В матче с Чехией все пижонили. А пижонство означает, что игроки не уважают тренера

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко в контексте товарищеского матча Чехия - Украина (1:1) высказался о главном тренере национальной команды Александре Петракове.

"Не хочу критиковать Петракова, потому что у него не было времени, а теперь все игры надо выиграть. Хотя состав сборной остался тем же. Сейчас добавилось несколько новых игроков, но думаю, что ни чехов, ни Казахстан это не волнует.

Меня настораживает то, что против Чехии все хотели сыграть красиво. Попросту говоря, пижонили. А пижонство означает, что игроки не уважают тренера", — сказал Леоненко.

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В статье: Украина Виктор Леоненко Чехия Александр Петраков
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Источник:
ТК Футбол

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