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Официально: сборная Украины будет в FIFA 22
Первое появление нашей сборной в главном футсиме
EA Sports обьявили о том, что подписали лицензионное соглашение с УАФ. Это означает, что национальная сборная Украины будет представлена в новой части футбольного симулятора - FIFA 22.
Событие уникальное, так как это первое появление нашей команды в главном футсиме мира.
Фанаты донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" также смогут сыграть за свои клубы на виртуальных полях.
Напомним, релиз FIFA 22 состоится 1-го октября 2021 года. Игра будет доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.
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