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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Официально: сборная Украины будет в FIFA 22

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Первое появление нашей сборной в главном футсиме

Официально: сборная Украины будет в FIFA 22

Новина українською

EA Sports обьявили о том, что подписали лицензионное соглашение с УАФ. Это означает, что национальная сборная Украины будет представлена в новой части футбольного симулятора - FIFA 22.

Событие уникальное, так как это первое появление нашей команды в главном футсиме мира.

Фанаты донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" также смогут сыграть за свои клубы на виртуальных полях.

Напомним, релиз FIFA 22 состоится 1-го октября 2021 года. Игра будет доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

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В статье: Украина
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Комментарии (2)
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Smooth da Hustler (Львів)
10.09.2021 в 17:22
Фифа гуано
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Wille_kiev (Украина)
10.09.2021 в 17:06
Ещё "немножко" денежек Падалке в кармашек...
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