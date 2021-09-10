Официально: сборная Украины будет в FIFA 22

EA Sports обьявили о том, что подписали лицензионное соглашение с УАФ. Это означает, что национальная сборная Украины будет представлена в новой части футбольного симулятора - FIFA 22.

Событие уникальное, так как это первое появление нашей команды в главном футсиме мира.

Фанаты донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" также смогут сыграть за свои клубы на виртуальных полях.

Напомним, релиз FIFA 22 состоится 1-го октября 2021 года. Игра будет доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.