Вице-президент УАФ: 100% есть вероятность, что Петраков останется в сборной в случае выхода на ЧМ

Вице-президент УАФ Александр Герега высказался о возможном будущем Александра Петракова в сборной Украины .

— На Евро мы проиграли Англии, одному из лучших составов мира. Знаете, где-то нам нужно еще поработать, чтобы мы соответствовали тому уровню, но перспектива у нас есть. Мы видим, что у наших молодых парней действительно есть возможность добавить, и добавить солидно.

Я бы хотел, чтобы тренерский штаб вдохновлял их на это.

— Есть вероятность, что Петраков перестанет быть исполняющим обязанности, в случае выхода на ЧМ-2022?

— Сто процентов. Факты – вещь упертая. Хочется ему пожелать, чтобы он этого результата достиг. У него есть все возможности. Мы с чемпионами мира сыграли на равных.

И после предыдущих 1:7 французы праздновали свои 1:1, поскольку это не они сыграли вничью, это мы им дали возможность сыграть в эту ничью.

Хочется думать, что мы все-таки увидим сборную в Катаре. Очень хочется об этом мечтать.

— Зависит ли судьба Петракова от выхода на ЧМ?

— Я думаю, что это будет серьезный момент, но Петраков не начинал этот отбор. Если бы он начинал этот цикл с этих ничьих.

С Казахстаном нам банально не повезло. И с французами не повезло. Это были две игры, где мы должны были побеждать, но спорт есть спорт.