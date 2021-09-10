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Вице-президент УАФ: 100% есть вероятность, что Петраков останется в сборной в случае выхода на ЧМ
Будущее исполняющего обязанности Петракова остаётся под вопросом
Фото Павла Кубанова - УАФ
Вице-президент УАФ Александр Герега высказался о возможном будущем Александра Петракова в
— На Евро мы проиграли Англии, одному из лучших составов мира. Знаете, где-то нам нужно еще поработать, чтобы мы соответствовали тому уровню, но перспектива у нас есть. Мы видим, что у наших молодых парней действительно есть возможность добавить, и добавить солидно.
Я бы хотел, чтобы тренерский штаб вдохновлял их на это.
— Есть вероятность, что Петраков перестанет быть исполняющим обязанности, в случае выхода на ЧМ-2022?
— Сто процентов. Факты – вещь упертая. Хочется ему пожелать, чтобы он этого результата достиг. У него есть все возможности. Мы с чемпионами мира сыграли на равных.
И после предыдущих 1:7 французы праздновали свои 1:1, поскольку это не они сыграли вничью, это мы им дали возможность сыграть в эту ничью.
Хочется думать, что мы все-таки увидим сборную в Катаре. Очень хочется об этом мечтать.
— Зависит ли судьба Петракова от выхода на ЧМ?
— Я думаю, что это будет серьезный момент, но Петраков не начинал этот отбор. Если бы он начинал этот цикл с этих ничьих.
С Казахстаном нам банально не повезло. И с французами не повезло. Это были две игры, где мы должны были побеждать, но спорт есть спорт.
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