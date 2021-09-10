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Вице-президент УАФ: 100% есть вероятность, что Петраков останется в сборной в случае выхода на ЧМ

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Будущее исполняющего обязанности Петракова остаётся под вопросом

Вице-президент УАФ: 100% есть вероятность, что Петраков останется в сборной в случае выхода на ЧМ

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Вице-президент УАФ Александр Герега высказался о возможном будущем Александра Петракова в сборной Украины.

— На Евро мы проиграли Англии, одному из лучших составов мира. Знаете, где-то нам нужно еще поработать, чтобы мы соответствовали тому уровню, но перспектива у нас есть. Мы видим, что у наших молодых парней действительно есть возможность добавить, и добавить солидно.

Я бы хотел, чтобы тренерский штаб вдохновлял их на это.

— Есть вероятность, что Петраков перестанет быть исполняющим обязанности, в случае выхода на ЧМ-2022?

— Сто процентов. Факты – вещь упертая. Хочется ему пожелать, чтобы он этого результата достиг. У него есть все возможности. Мы с чемпионами мира сыграли на равных.

И после предыдущих 1:7 французы праздновали свои 1:1, поскольку это не они сыграли вничью, это мы им дали возможность сыграть в эту ничью.

Хочется думать, что мы все-таки увидим сборную в Катаре. Очень хочется об этом мечтать.

— Зависит ли судьба Петракова от выхода на ЧМ?

— Я думаю, что это будет серьезный момент, но Петраков не начинал этот отбор. Если бы он начинал этот цикл с этих ничьих.

С Казахстаном нам банально не повезло. И с французами не повезло. Это были две игры, где мы должны были побеждать, но спорт есть спорт.

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В статье: Украина Александр Петраков Александр Герега УАФ
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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янковский ян (Запорожье)
10.09.2021 в 20:20
Человек наверно не понимает что нельзя говорить фразу 100 процентов есть вероятность. Либо это 100 процентов либо вероятность. Они взаимоисключаемые
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kalan-86 (Анкара)
10.09.2021 в 20:13
Удачи команде в оставшихся матчах! Если выйдем то безусловно Петраков заслужил остаться, если нет, то пусть сразу уступает место действительно опытному специалисту.
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Caballero (Dream country)
10.09.2021 в 20:00
Круто буде, якщо в разі виведення Петраковим збірної в Катар вони дадуть йому підсрчник і приведуть сучу шоблу на все готове.
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0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.09.2021 в 19:55
Верняковая вероятность.... это как?
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+2
0
kalan-86 (Анкара)
10.09.2021 в 20:15
Человек философски высказался ))) В лучших традиция чинуш и политиков.
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+1
0


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