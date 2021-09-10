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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Герега: Ребров мечтал попасть в сборную Украины, как и руководство УАФ мечтало об этом

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Но не сложилось

Герега: Ребров мечтал попасть в сборную Украины, как и руководство УАФ мечтало об этом

Новина українською

Вице-президент УАФ Александр Герега рассказал о выборе главного тренера сборной Украины.

– Долго очень выбирали Петракова, до двух ночи утверждали. Первым номером был Ребров? Почему так долго собственно?

– У Реброва действующий контракт. Ребров мечтал попасть в сборную Украины, как и руководство УАФ мечтало об этом. Ведь на сегодняшний день у нас перспективная сборная, это инструмент, с помощью которого можно добыть признание и славу. У нас есть кем играть в футбол.

Мы понимаем, почему на Евро-2020 не заиграл наш итальянец. Потому что он был истощен, в "Аталанте" его истощили.

– Малиновский?

– Да.

Он просто уже не мог играть. А потенциал у него сумасшедший, его хватит на полкоманды.

К тому же вы видели, кто забил гол шведам (Артем Довбик – прим.). У нас есть классное продолжение. Та сборная, которую тренировал Петраков, он знает всех этих парней. Они как раз подошли к тому уровню, чтобы соответствовать национальной команде.

– Есть ли у вас замечания к работе Павелко? Много скандалов в украинском футболе.

– Футбол давно вышел за рамки спорта. Это самое большое и самое дорогое шоу в мире. Не может все идти гладко. В футболе всегда есть много интересного, а для журналистов это океан, который никогда не переплыть.

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В статье: Сергей Ребров Украина Александр Петраков Александр Герега
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Источник:
Трибуна

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