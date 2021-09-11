Вернидуб: Пусть Малиновский опустится на землю грешную и думает не о себе, а о команде

Главный тренер тираспольского "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал действия Руслана Малиновского, когда тот обиделся на главного тренера сборной Украины Александра Петракова за малое количество предоставляемого игрового времени:

" — Петраков – очень открытый тренер. Была одна фраза от него, что Малиновский на него обиделся, потому что он его не выпускает. Говорит то, что думает. Это может стать проблемой дальше? Футболисты все читают, следят.

— Я так скажу. То, что он говорил с Малиновским – это в первую очередь Малиновского проблема. Пусть опустится он на землю грешную и думает не о себе, и том, что какой он футболист классный, а думает о команде и о сборной Украины.

Как можно больше своих лучших качеств перенести в сборную. А не о том, что обижаться, или не обижаться. Сегодня Малиновский обиделся, завтра обидится еще кто-то. Яремчук, который... Я что-то не слышал, чтобы Яремчук обижался.

Все футболисты должны понимать, что нет такого... Я своим ребятам... У меня вообще интернационал в команде – 15 стран мира. Я им с первого дня сказал, что буду уважать ту религию, которая есть у каждого футболиста. Здесь есть и мусульмане, и христиане, и католики.

Точно так же и они должны уважать не только свою религию, но и религию своих друзей и товарищей по команде. Так и Малиновский должен не обижаться, а значит работать и доказывать еще больше. Потому что он является игроком национальной сборной.

А Петраков – главным тренером, у которого хорошая головная боль есть, кого лучше поставить. Как он видит свою схему и тактику, по которой он играет.

Шевченко же не вызвал Буяльского, а Буяльский, на мой взгляд, был одним из лучших. Он как объяснил? Что он просто не видел его в своей схеме, где его можно лучше использовать. Точно так же Петраков сейчас может не видеть Малиновского. Почему нет? Это жизнь.

Надо прожить и это, нести это правильно, и выходя на ту же замену грызть землю, а не так, как вышел он, не обижая Руслана, в игре с Францией. Тогда лучше вообще не выходить. Сказать, что я не готов. А делать одолжение не надо.

Они же любят говорить в интервью, что любят Украину, родились в Украине. Ну тогда любите ее до конца, на деле. Выходите и грызите землю и доказывайте, что вы любите Украину. И вы ни на кого не обижаетесь, а готовы свою жертву принести в пользу команде, и в пользу результата сборной Украины", - сказал Вернидуб.