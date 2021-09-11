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Национальная сборная Украины

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Скрипник отклонил предложение возглавить сборную Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

УАФ выходила на тренера

Скрипник отклонил предложение возглавить сборную Украины

Фото: ФК Заря

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник летом получил предложение возглавить сборную Украины. Об этом в прямом эфире Футбол 2 сообщил журналист Богдан Тимовчак. Эту информацию он узнал от работников луганского клуба.

Наставнику предлагали совмещать тренерские мостики клуба и сборной. Скрипник отказался, приняв во внимание действующий контракт с "Зарей", который действителен до лета следующего года. Также он не хотел становиться руководителем сборной из-за конфликта интересов.

Напомним, что для Скрипника этот сезон в "Заре" является уже третьим подряд. В предыдущих двух розыгрышах УПЛ луганчане под его руководством завоевывали бронзу чемпионата, а также выступали на групповом этапе Лиги Европы, и этой осенью будут играть в группе Лиги конференций.

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В статье: Украина Виктор Скрипник Андрей Павелко УАФ
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (5)
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Іван С (Луцьк)
11.09.2021 в 15:37
В чому проблема була запросити людину, яка виводила УА клуб в фінал Ліги Європи і грала на рівні зі спеціалістом по виграванню цього турніру в фіналі?
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
11.09.2021 в 15:12
И хорошо, что он не в сборной. Слабоватый тренер.
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+1
-1
аалекс ( Крым)
11.09.2021 в 14:59
Правильно сделал. На те условия, что предлагает Павелко, нормальный, востребованный тренер никогда не согласится.
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
11.09.2021 в 15:12
а Скрипник востребованный тренер?
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+1
-4
avatar
Viktor Ivanjvich
11.09.2021 в 16:00
глядя на его карьеру тренера не плох-
+1
0


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