Скрипник отклонил предложение возглавить сборную Украины

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник летом получил предложение возглавить сборную Украины. Об этом в прямом эфире Футбол 2 сообщил журналист Богдан Тимовчак. Эту информацию он узнал от работников луганского клуба.

Наставнику предлагали совмещать тренерские мостики клуба и сборной. Скрипник отказался, приняв во внимание действующий контракт с "Зарей", который действителен до лета следующего года. Также он не хотел становиться руководителем сборной из-за конфликта интересов.

Напомним, что для Скрипника этот сезон в "Заре" является уже третьим подряд. В предыдущих двух розыгрышах УПЛ луганчане под его руководством завоевывали бронзу чемпионата, а также выступали на групповом этапе Лиги Европы, и этой осенью будут играть в группе Лиги конференций.