Петраков: Малиновский обиделся, что не играл в старте. Подошел и сказал, что хочет уехать

И.о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков рассказал почему многие игроки покинули расположение команды перед товарищеским матчем против Чехии.

– Вы довольны собой за этот отрезок времени в команде?

– Недоволен матчем против Казахстана (2:2). Первый тайм удался, а во втором случилось что-то непонятное. Чисто тактические ошибки.

– На сколько процентов вы довольны собой?

– Я не привык считать проценты, но не очень доволен собой. В первую очередь потерей двух очков в Казахстане.

– На все остальное можно закрыть глаза?

– Да. В спарринге с Чехией (1:1) я заранее хотел сделать ротацию. После матча с Францией (1:1) ко мне подошли игроки "Шахтера". У нас был предварительный разговор, чтобы отпустить их, ведь они сильно устали. Недолго думая, я сразу подозвал игроков "Динамо". Говорю, у нас единая команда, в таком случае также уходят Сидорчук, Забарный и Цыганков. Так будет нормально, говорю, и динамовцы уйдут, и горняки.

– Игрокам "Динамо" понравилась идея?

– Они нормально отреагировали. Из "Динамо" мне же тоже звонили, как и из "Шахтера". У меня нет секретов. Я взял и отпустил. Это нормально, не было никаких конфликтов и давления на меня. Поехали бы они с нами, были бы 3 дня с нами... но я же вижу, что они уже не настроены играть в Чехии.

Еще Малиновский подошел и говорит, что тоже хочет уехать. Администратор сказал ему, что мы купили ему билет на 9 сентября, еще матч в Чехии. А он сказал, что не хочет оставаться, а хочет уехать. Он ничем это не объяснил. Я попросил администратора взять ему билет. Если человек хочет ехать, то пускай едет.

– Между вами есть конфликт?

– Нет никакого конфликта, мы не ругались, ничего такого.

– А тот момент, когда вы извинялись перед ним за то, что он не попал в стартовый состав на матч с Францией?

– Мы сначала поговорили с ним в Казахстане. Я ему сказал, что у нас новая схема игры. Как мы будем с тобой разговаривать, говорю. Он ответил, что год назад, когда он играл в Бельгии, он, может, и был бы против, но сейчас он знает, что на первом месте интересы команды. А потом уже личные. Я ему сказал: "Держи руку. Молодец".

На "Олимпийском" я к нему подошел и спросил, готов ли он играть с Францией, если я выпущу его на замену. Он обиделся. Сказал: "Ладно, в Казахстане я не играл. А почему не играю здесь?" Мы же с тобой договаривались, говорю – интересы команды в первую очередь. А он говорит, что обиделся. Говорю: "Я тогда извиняюсь перед тобой. Это тебя устроит?" Он ответил, что нет. Все. Он сел и уехал. Все нормально, мы не ругались, мы в хороших отношениях. Хочешь ехать – уезжай. Это же не клуб, где контрактные обязательства. Это сборная, не хочешь – поезжай.

– А навсегда Малиновскому можно взять билет?

– Зачем навсегда?

– А зачем такие нужны?

– Чтобы я стал врагом нации? Я ничем не обидел человека, – сказал Петраков.