  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. (Анти) Герой футбольного дня. Александр Петраков
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

(Анти) Герой футбольного дня. Александр Петраков

Национальная сборная Украины
Обновлено
(4 голосов)

Неумение общаться с прессой - это путь в никуда для специалиста такого ранга

(Анти) Герой футбольного дня. Александр Петраков

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Александра Петракова уже критиковали за результаты и игру сборной Украины? Ну ничего, вляпаться можно даже за пределами футбольного поля. Достаточно просто выйти к журналистам и сказать несколько глупостей на камеру / микрофон.

Быть искренним и говорить правду не каждому дано. Это хорошая черта характера, но не каждой профессии она способствует развитием и прогрессивностью. Иногда просто достаточно быть сдержанным, гибким, по-своему хитрым. Потому что принцип "не выноси сор из избы" еще никто не отменял и вряд ли отменит.

(Анти) Герой футбольного дня. Александр Петраков - изображение 1

Фото - Павел Кубанов, УАФ

Петраков просто потерялся в пространстве. А может просто не понимает, что те методы, которые действенны на уровне молодежной сборной Украины, не работают в национальной команде. Уже то, что после Казахстана тренер вышел и сказал на камеру, что не может забивать вместо игроков голы и удивлялся, как эти футболисты играют в Лиге чемпионов, подорвало микроклимат в коллективе. Но Петраков пошел дальше: своими последующими спичами он еще и заложил бомбу замедленного действия на будущее.

Решил приспустить на землю звезду Серии А? Ладно. Решил пристыдить игрока "Динамо" за не умение опекать оппонента "один в один"? Тоже годится. Тренер имеет право и даже должен это делать. Но почему методом "публичной порки", а не беседой тет-а-тет? Достаточно ли у исполняющего обязанности главного тренера авторитетности и уважения, чтобы его публичные нотации вправили игрокам мозги, не задев их самолюбия?

Потому что здесь очень тонкая грань, очень хрупкая материя. Можно прослыть "простым своим парнем" среди журналистов и болельщиков, но стать врагом для подопечных. И тогда жди беды. Немало примеров, когда команды "сливали" куда более статусных тренеров за куда более мелкие колкости.

Тревожно Петракову должно было стать сразу после матча с Чехией, когда тренер, похлопывая Ярмоленко по плечу в попытке привлечь к себе внимание, в ответ получил только гарскание недовольной гримасы самого авторитетного игрока сборной.

Теперь добавим сюда потенциальные обиды Малиновского, Караваева и остальных, кого Петраков задел публичными наездами, и получим взрывную смесь. И добивайся потом от них самоотдачи в ключевых матчах. Как горохом об стену.

Почему-то кажется, что ради благой цели Петраков выбрал неподходящее методы. Да и конфликты с журналистами на ровном месте (вспомним реакцию и.о. главного тренера на рядовой вопрос о тактике) – это последнее, что должен себе позволять специалист такого ранга. На ошибках, конечно, учатся. Главное, чтобы для Петракова звонок об окончании уроков не прозвучал раньше времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
13.09.2021 в 13:09
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...