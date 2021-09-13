(Анти) Герой футбольного дня. Александр Петраков

Александра Петракова уже критиковали за результаты и игру сборной Украины? Ну ничего, вляпаться можно даже за пределами футбольного поля. Достаточно просто выйти к журналистам и сказать несколько глупостей на камеру / микрофон.

Быть искренним и говорить правду не каждому дано. Это хорошая черта характера, но не каждой профессии она способствует развитием и прогрессивностью. Иногда просто достаточно быть сдержанным, гибким, по-своему хитрым. Потому что принцип "не выноси сор из избы" еще никто не отменял и вряд ли отменит.

Фото - Павел Кубанов, УАФ

Петраков просто потерялся в пространстве. А может просто не понимает, что те методы, которые действенны на уровне молодежной сборной Украины, не работают в национальной команде. Уже то, что после Казахстана тренер вышел и сказал на камеру, что не может забивать вместо игроков голы и удивлялся, как эти футболисты играют в Лиге чемпионов, подорвало микроклимат в коллективе. Но Петраков пошел дальше: своими последующими спичами он еще и заложил бомбу замедленного действия на будущее.

Решил приспустить на землю звезду Серии А? Ладно. Решил пристыдить игрока "Динамо" за не умение опекать оппонента "один в один"? Тоже годится. Тренер имеет право и даже должен это делать. Но почему методом "публичной порки", а не беседой тет-а-тет? Достаточно ли у исполняющего обязанности главного тренера авторитетности и уважения, чтобы его публичные нотации вправили игрокам мозги, не задев их самолюбия?

Потому что здесь очень тонкая грань, очень хрупкая материя. Можно прослыть "простым своим парнем" среди журналистов и болельщиков, но стать врагом для подопечных. И тогда жди беды. Немало примеров, когда команды "сливали" куда более статусных тренеров за куда более мелкие колкости.

Тревожно Петракову должно было стать сразу после матча с Чехией, когда тренер, похлопывая Ярмоленко по плечу в попытке привлечь к себе внимание, в ответ получил только гарскание недовольной гримасы самого авторитетного игрока сборной.

Теперь добавим сюда потенциальные обиды Малиновского, Караваева и остальных, кого Петраков задел публичными наездами, и получим взрывную смесь. И добивайся потом от них самоотдачи в ключевых матчах. Как горохом об стену.

Почему-то кажется, что ради благой цели Петраков выбрал неподходящее методы. Да и конфликты с журналистами на ровном месте (вспомним реакцию и.о. главного тренера на рядовой вопрос о тактике) – это последнее, что должен себе позволять специалист такого ранга. На ошибках, конечно, учатся. Главное, чтобы для Петракова звонок об окончании уроков не прозвучал раньше времени.