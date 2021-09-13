Маркевич: Малиновскому и Петракову нужно обсудить ситуацию и договориться

Экс-главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал возникшее недопонимание между полузащитником "Аталанты" Русланом Малиновским и исполняющим обязанности главного тренера "сине-желтых" Александром Петраковым.

"В карьере каждого футболиста случаются моменты недопонимания. Тем более когда речь идет об амбициозном специалисте и игроке высокого уровня. Совет один: нужно садиться, обмениваться мнениями и договариваться. Здесь второстепенно, кто будет инициатором этой встречи: главное, чтобы этот диалог пошел на пользу делу.

Припоминается, что когда я тренировал "Металлист", то Тайсону и Кристальдо не нравилось, что я их заставлял играть в одно-два касания и не передерживать мяч. Они не сразу уяснили, что от них требуется, и каждое мое решение встречали недовольством. Но все же консенсус был найден. В итоге Тайсон стал звездой "Металлиста" и капитаном команды, а Кристальдо наколотил больше 40 голов.

Думаю, что и Петраков с Малиновским должны найти общий язык. Только хочу их предупредить: времени на раскачку уже нет. Ведь решающие матчи за путевку на чемпионат мира уже на носу. А Малиновский нужен сборной Украины", - сказал Маркевич.