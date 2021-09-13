  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Огненное интервью Петракова и старт наших в еврокубках | UA-Футбол Talk # 6
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Огненное интервью Петракова и старт наших в еврокубках | UA-Футбол Talk # 6

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Наш проект слушают только из жалости. Но нас это не останавливает!

Огненное интервью Петракова и старт наших в еврокубках | UA-Футбол Talk # 6

UA-Футбол
Новина українською

Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу снова с вами! Как всегда, встречаемся в понедельник в 21:30 и обсуждаем главные события, которые произошли в украинском футболе за последнюю неделю.

enlightened Александр Петраков дал огня. Кто прав: тренер или Малиновский. И правильно называть их спор конфликтом?
enlightened Новый тур УПЛ: Динамо и Шахтер начинают отрыв
enlightened На этой неделе Динамо, Шахтер и Заря стартуют в групповых этапах еврокубков. Чего от них ожидать?

Ведущие Георгий Грошев и Александр Рыженко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Халат Милевского
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...