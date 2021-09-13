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Огненное интервью Петракова и старт наших в еврокубках | UA-Футбол Talk # 6
Наш проект слушают только из жалости. Но нас это не останавливает!
Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу снова с вами! Как всегда, встречаемся в понедельник в 21:30 и обсуждаем главные события, которые произошли в украинском футболе за последнюю неделю.
Александр Петраков дал огня. Кто прав: тренер или Малиновский. И правильно называть их спор конфликтом?
Новый тур УПЛ: Динамо и Шахтер начинают отрыв
На этой неделе Динамо, Шахтер и Заря стартуют в групповых этапах еврокубков. Чего от них ожидать?
Ведущие Георгий Грошев и Александр Рыженко
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