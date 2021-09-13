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Сабо: В 30 лет учить играть футболиста сборной – это смешно

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

А вот и мнение Йожефа Йожефовича

Сабо: В 30 лет учить играть футболиста сборной – это смешно

Новина українською

Известный украинский специалист Йожеф Сабо прокомментировал слова коуча сборной Украины Александра Петракова, что Руслан Малиновский не захотел оставаться на матч с Чехией, а Александр Караваев не знает, как правильно держать игрока на поле.

– Правильно ли тренеру говорить об этом в прямом эфире?

– Это игровые ситуации. Учить футболиста, который играет в сборной... При этом игрок не молодой. Не думаю, что он не знает, как нужно это делать.

Непонятная ситуация. Малиновский улетел. Не знаю, кто виноват – то ли тренер, то ли сам Руслан. Скандал. Посмотрим, каким будет конечный результат, три матча отбора ЧМ-2022 осталось.

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– А Леоненко задался вопросом, нужны ли сборной такие игроки, как Малиновский.

– Лучшего полузащитника на сегодняшний день у нас нет. У Руслана есть все: и отбор, и обводка, и удар, и дисциплина, и забивной он. Все зависит от того, что и кому нравится. Я не знаю, что там произошло, поэтому не имею права судить. Тренеру или игроку надо уступить, кто из них виноват. Если Малиновский попросил поменять билеты и уехал, значит, там что-то произошло. Надо спрашивать у Малиновского и Петракова.

– Так как правильно держать игрока: на линии или на расстоянии вытянутой руки?

– Все зависит от того, как идет атака. Этому учат еще в детских и юношеских командах. Учить футболиста, которому под 30 лет, как играть – смешно. Можно ему просто сказать, что он неправильно играл. Футболист может ответить, что заигрался или еще что-то. Естественно, он должен видеть соперника, когда атака идет с противоположного фланга. Естественно, что он не должен с ним стоять, он идет в середину и держит его под прицелом.

– Игроки сборной теперь не будут играть со страхом, зная, что Петраков может их публично раскритиковать за ошибки, а от этого еще больше ошибаться?

– Учить играть футболиста сборной – это смешно. Можно на разборе матча сказать игроку 1 на 1, что он неправильно выбрал позицию. А в 30 лет учить человека играть в футбол – это неправильно.

– Не ухудшится ли после этого интервью атмосфера в сборной? Не потеряет ли Петраков доверие игроков?

– Мы увидим это, когда они соберутся. Если мы проиграем Финляндии, то нам уже будет нечего рассчитывать на 2-е место в группе.

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В статье: Украина Александр Караваев Йожеф Сабо Руслан Малиновский Александр Петраков
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (19)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.09.2021 в 20:23
Это такая новая отмазка для блатных: перспективные.
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0
0
Andriy Mironyuk
13.09.2021 в 19:43
Експердень Йой та "ослик ИО" два чоботи пара. У Луческу нема претензій а у них є. Генії тренерського цеху.
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+1
-1
Ten0N (Leopolis)
13.09.2021 в 19:51
Дурко, яким боком тут Луческу?
Ответить
+2
0
Andriy Mironyuk
13.09.2021 в 19:53
А хто тренер Караве?
0
0
avatar
armik (Киев)
13.09.2021 в 19:41
Если тренер не способен сделать расстановку игроков и обяснить каждому его задачи - что ему остается, если не обвинять исполнителей.
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+2
-4
Trztrqtr (Украина)
13.09.2021 в 19:52
В случае с Караваевым виновата "расстановка", серьезно? Какая там особая расстановка была нужна что бы накрыть казаха?
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+8
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
13.09.2021 в 20:00
Та Караваєв тупо не встиг, бо казах нажраний допінгу бігав... Хоча це далеко не перший такий ляп у Караваєва - вони були і при Шевченку, і в ДК пр Хацкевичі...
+2
-2
avatar
armik (Киев)
13.09.2021 в 20:00
Дурко,не караваев должен был бежать через все поле наперегонки с обнюханым казахом, а Забарный спокойно страховать позицию атакующего партнера, а не смотреть на происходящее на поле с отрытым ртом.Это элементарная установка тренера перед игрой Уразумел?Хотя, тебе это тяжело.
+3
-4
Trztrqtr (Украина)
13.09.2021 в 20:09
Клоун, какое "через все поле", когда в момент передачи Караваев был на одной линии с казахом, на которого пошла передача? С какой стати он с ним был на одной линии, оффсайд делал, когда позади были еще защитники? Кара проиграл позицию, дурень. Очки купи и пересмотри эпизод перед тем как о "через все поле" писать.
+5
-1
avatar
armik (Киев)
13.09.2021 в 20:14
Долбень, твое кредо - смотрю в книгу, вижу фигу.
0
-3
Trztrqtr (Украина)
13.09.2021 в 20:19
Чучело-еще раз: где в том эпизоде "через все поле", конкретно? Караваев провтыкал момент передачи в ПОЗИЦИОННОЙ атаке и никакие установки тут не играют роли.
+4
0
Trztrqtr (Украина)
13.09.2021 в 20:29
И это я уже не говорю о том, что эпизод был в нескольких метрах от штрафной сб.Укрины, но у тебя почему-то Караваев через все поле бежал, надеюсь с этим очевидным фактом не будешь спорить. Ты понимаешь теперь насколько ущербна твоя "позиция", червяк?:) Ты даже не в состоянии увидеть такие очевидные вещи.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.09.2021 в 19:41
Всегда все по делу говорит!
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+2
-4
kravaserega (Kyiv)
13.09.2021 в 19:34
Сабо, что ты куришь или пьешь?? Откуда вдруг у Малиновского появилась обводка и отбор мяча - все его обводки заканчиваются потерей мяча и контратакой на наши ворота, а большинство отборов заканчивается нарушением с его стороны, если не желтой карточкой, так что просто смешно об этом говорить. Единственное, что у него есть, - это удар, и то, все соперники уже изучили его и постоянно держат его левую ногу, в результате чего за последние три месяца у него этих ударов и нет, та то таке....
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+1
-4
avatar
sergkir
13.09.2021 в 19:37
Да Малиновский самый слабый игрок в нашей сборной! Я правильно тебя понял? А ты что куришь?
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+3
0
LEVgcUqs (Чернігів)
13.09.2021 в 19:38
А скільки Маліновський забив і за який період?
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+1
-1
ukatan (Харьковская обл.)
13.09.2021 в 19:41
Будьте толерантнее. Йожефу Йожефовичу все-таки девятый десяток. Чего не болтанешь по старости...
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+2
-2
Наш (Одесса)
13.09.2021 в 20:29
По некоторым моментам соглашусь, но забыл один пункт: кто лучший распасовщик серии А прошлого сезона. Просто тут взаимодействовать и завершать некому, вот в чём проблема. Хотя Малина сильно сдал в последнее время. Будем надеяться , что наберёт ещё форму
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+1
0
Gerd Muller (Житомир)
13.09.2021 в 20:53
LEVgcUqs (Чернігів) Маліновський за збірну України забив 6 голів в 44 іграх. В останніх 12 не забивав. З Північною Македонією не реалізував пенальті.
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0
0


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