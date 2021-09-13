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Журналист: У УАФ ужасные проблемы с деньгами. Просили деньги наперед у ФИФА и УЕФА
Кризис в футболе коснулся и Украины
УАФ испытывает финансовые проблемы. Об этом сообщил журналист "ТаТоТаке" Сергей Болотников.
"Я не верил, что Павелко поругается с Шевченко из-за какого-то миллиона. Оказывается, что такое возможно по простой причине – этого миллиона у Павелко нет.
У федерации ужасные проблемы с деньгами. Неоткуда платить.
По моей информации, федерация уже несколько раз наперед просила у ФИФА и УЕФА вот те деньги, что выплачиваются каждый год. И те уже не дают", – сказал Болотников.
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