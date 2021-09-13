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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Журналист: У УАФ ужасные проблемы с деньгами. Просили деньги наперед у ФИФА и УЕФА

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Кризис в футболе коснулся и Украины

Журналист: У УАФ ужасные проблемы с деньгами. Просили деньги наперед у ФИФА и УЕФА

Новина українською

УАФ испытывает финансовые проблемы. Об этом сообщил журналист "ТаТоТаке" Сергей Болотников.

"Я не верил, что Павелко поругается с Шевченко из-за какого-то миллиона. Оказывается, что такое возможно по простой причине – этого миллиона у Павелко нет.

У федерации ужасные проблемы с деньгами. Неоткуда платить.

По моей информации, федерация уже несколько раз наперед просила у ФИФА и УЕФА вот те деньги, что выплачиваются каждый год. И те уже не дают", – сказал Болотников.

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В статье: Украина УАФ Сергей Болотников
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
14.09.2021 в 00:37
имею весомый опыт управления разноплановым бизнесом, Академия, фонд, производство .. гарантирую выход в плюс УАФ в течении двух месяцев при условии достаточных полномочий для принятия решений и их реализации.
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Fishing 555 (Rivne)
14.09.2021 в 00:14
Скоро українському футболу буде кінець!
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Fishing 555 (Rivne)
14.09.2021 в 00:12
УФА кодло паразітів. Падленко тварь і пес, злодюга.
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Romerik (YNWA)
13.09.2021 в 23:48
Ну а х*лі ви думали. Десятки віце-президентів дармоїдів треба ж забезпечити зарплатою...
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