Журналист: У УАФ ужасные проблемы с деньгами. Просили деньги наперед у ФИФА и УЕФА

УАФ испытывает финансовые проблемы. Об этом сообщил журналист "ТаТоТаке" Сергей Болотников.

"Я не верил, что Павелко поругается с Шевченко из-за какого-то миллиона. Оказывается, что такое возможно по простой причине – этого миллиона у Павелко нет.

У федерации ужасные проблемы с деньгами. Неоткуда платить.

По моей информации, федерация уже несколько раз наперед просила у ФИФА и УЕФА вот те деньги, что выплачиваются каждый год. И те уже не дают", – сказал Болотников.