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Сборная Украины опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА
Среди представителей УЕФА "сине-желтые" на 15-м месте
Фото Павла Кубанова - УАФ
ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных. Сборная Украины опустилась с 25-й на 27-ю позицию.
"Сине-желтые" после обнародования августовского рейтинга провели три матча: в рамках квалификации ЧМ-2022 - против Казахстана (2:2) и Франции (1:1), а также спарринг в Чехии (1:1).
Среди представителей УЕФА Украина находится на 15-м месте.
Соперники "сине-желтых" в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция - четвертая (1), Финляндия - пятьдесят пятая (1), Босния и Герцеговина - пятьдесят седьмая (+1), Казахстан - 120-й (4).
Рейтинг ФИФА на 16.09.2021
1. Бельгия - 1832,33
2. Бразилия - 1811,73
3. Англия - 1755,44
4. Франция - 1754,31
5. Италия - 1735,73
6. Аргентина - 1725,31
7. Португалия - 1674,9
8. Испания - 1673,68
9. Мексика - 1666,19
10. Дания - 1658,49
...
27. УКРАИНА - 1520,07
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