Сборная Украины опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных. Сборная Украины опустилась с 25-й на 27-ю позицию.

"Сине-желтые" после обнародования августовского рейтинга провели три матча: в рамках квалификации ЧМ-2022 - против Казахстана (2:2) и Франции (1:1), а также спарринг в Чехии (1:1).

Среди представителей УЕФА Украина находится на 15-м месте.

Соперники "сине-желтых" в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция - четвертая (1), Финляндия - пятьдесят пятая (1), Босния и Герцеговина - пятьдесят седьмая (+1), Казахстан - 120-й (4).

Рейтинг ФИФА на 16.09.2021

1. Бельгия - 1832,33

2. Бразилия - 1811,73

3. Англия - 1755,44

4. Франция - 1754,31

5. Италия - 1735,73

6. Аргентина - 1725,31

7. Португалия - 1674,9

8. Испания - 1673,68

9. Мексика - 1666,19

10. Дания - 1658,49

...

27. УКРАИНА - 1520,07