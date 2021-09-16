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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Среди представителей УЕФА "сине-желтые" на 15-м месте

Сборная Украины опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных. Сборная Украины опустилась с 25-й на 27-ю позицию.

"Сине-желтые" после обнародования августовского рейтинга провели три матча: в рамках квалификации ЧМ-2022 - против Казахстана (2:2) и Франции (1:1), а также спарринг в Чехии (1:1).

Среди представителей УЕФА Украина находится на 15-м месте.

Соперники "сине-желтых" в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция - четвертая (1), Финляндия - пятьдесят пятая (1), Босния и Герцеговина - пятьдесят седьмая (+1), Казахстан - 120-й (4).

Рейтинг ФИФА на 16.09.2021

1. Бельгия - 1832,33

2. Бразилия - 1811,73

3. Англия - 1755,44

4. Франция - 1754,31

5. Италия - 1735,73

6. Аргентина - 1725,31

7. Португалия - 1674,9

8. Испания - 1673,68

9. Мексика - 1666,19

10. Дания - 1658,49

...

27. УКРАИНА - 1520,07

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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lightning (Одесса)
16.09.2021 в 12:07
домайданились...теперь во всех сферах одна и та же картина
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Соколов (Никополь)
16.09.2021 в 12:09
Это мы умные люди это понимаем
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Соколов (Никополь)
16.09.2021 в 12:03
Играть нужно уметь чтобы вам не опускали в рейтинге
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