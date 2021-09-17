Без Малиновского. Петраков огласил состав на октябрьские матчи сборной Украины

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков обнародовал список игроков, вызванных для подготовки и участия в ближайших матчах национальной команды Украины в отборе ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).

В перечне вызванных - 25 игроков. Еще восемь исполнителей внесены в резервный список.

Отдельно стоит ответить, что в список не попал хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский, который в последнее время конфликтовал с главным тренером сборной.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Динамо" Киев), Дмитрий Резник ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер", Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия) Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик (СК "Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Резервный список: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернигов), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1").

Сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве.