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Национальная сборная Украины

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Без Малиновского. Петраков огласил состав на октябрьские матчи сборной Украины

Национальная сборная Украины
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(6 голосов)

В списке тренера 25 игроков

Без Малиновского. Петраков огласил состав на октябрьские матчи сборной Украины

Новина українською

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков обнародовал список игроков, вызванных для подготовки и участия в ближайших матчах национальной команды Украины в отборе ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).

В перечне вызванных - 25 игроков. Еще восемь исполнителей внесены в резервный список.

Отдельно стоит ответить, что в список не попал хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский, который в последнее время конфликтовал с главным тренером сборной.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Динамо" Киев), Дмитрий Резник ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер", Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия) Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик (СК "Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Резервный список: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернигов), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1").

Сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве.

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В статье: Украина Руслан Малиновский
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(6 голосов)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (53)
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Cтепний воїн (Дике поле)
17.09.2021 в 20:14
Что с ним что без, без разницы. А вот Бущан разве уже не восстановился?
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0
0
Wertu098 (бамбас )
17.09.2021 в 20:13
Опять суркис виноват или может перес?))))
Ответить
0
0
79timoha (Днепропетровск)
17.09.2021 в 20:08
Быстро вы стрелки попереводили гг
Ответить
0
0
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djeff2015 (Запорожье)
17.09.2021 в 19:54
это ПЕРЕБОР. реальный перебор. Малиновский не ШЛАК , пусть и не показывает в данный момент свой уровень в СБУ. Петраков ведет себя , как САМОДУР. Думаю и в Команде это понимают и атмосфера х...евая.
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+4
-3
тутти-10 (Сумська область)
17.09.2021 в 19:54
Малиновського нікуди ставити при тій грі, яку ставить Петраков. Але для заміни, ротації, збору, для колективізму, він потрібен. Тому, ІМХО, дід мав пояснити Руслану ситуацію, пояснити скільки він матиме часу на полі і його значення. А Петраков начальника включив, думає, що із дітьми досі працює. Тут мужики вже із сімями, мільйонами зарплати, лігами чемпіонів і топ чемпіонатів... Він для них ніхто. Вони працювали із пелегрінами, моєсами, гвардіолами, анчелотіями, зіданами, гасперініями, жезусами, шевченками, ребровими, луческами.... Хто для них такий Петраков із своєю єдиною тактикою, де треба відбирати мяч на своїй половині поля і летіти в контратаку, а потім все з початку??? Де у відборі грають 5 захисників і два опорники і Малиновському дійсно немає місця, бо відбирати він не вміє так, як Степаненко, Сидорчук чи навіть ЗІнченко із Шапаренком, а летіти в контратаку, як Ямроленко, Циганков, ЗУбков він теж не може, бо швидкість гірша. Запропонувати тактику під цих гравців - оце було б дієво для завоювання авторитету, а не, як помело розказувати на кожному ефірі, які вони в свої 30 дурні. Якщо команда його пошле, то це буде пояснимо. Хоч би все втряслося
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+2
-3
тутти-10 (Сумська область)
17.09.2021 в 19:37
Якщо старики (Ярмоленко, Степаненко, Кривцов, Зінченко, Караваєв, Пятов...) проявлять розуміння, що збірна країни понад усе, то куди не йшло. Але і Петракову треба пасть прикрити. Якщо ж ні, то буде бунт. Поки що видно було по кадрах після гри із чехами, що Ярмоленко не дуже радий головному тренеру. А він зараз вожак у колективі. Це Шевченко для них був авторитет. А дід, який толком ніде не грав і тренував тільки дітей, для Ярмоли ніхто. Якщо Петраков розкриє рота ще раз, то точно цьому відбору труба. Мудло старе не могло не показувати свій гонор? Малиновський дійсно грав слабо, дійсно не матиме місця на полі при Петракову, бо той не вміє інакше грати, ніж так як грали проти казахів і французів. По такій схемі Руслан дійсно не потрібен. Але для заміни і для збору він був потрібен. Бо старики можуть послати діда лісом
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+5
-4
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Il Gatto
17.09.2021 в 20:00
Відбору вже труба, і в.о тренера також доклав до цього свої руки, лише про це чомусь не згадають. Але це ще не кінець, він буде в жовтні, і цей автобус Фізрукова проти фінів і боснійців — оце буде апофеоз його фізручної високоти, вишенька на торті, буде ніби винайшли машину часу і вам органвзують пряму трансляцію зі середини 90-х, запасайтесь поп-корну ради коментів і запам’ятайте цей твіт.
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0
0
MaximSK (Киев)
17.09.2021 в 19:34
Во первых он слишком рано назвал имена игроков для вызова, за 3 недели ситуация может измениться. Во вторых он не прав на счет Малиновского, он перед матчем с Казахстаном стал говорить за его спиной что не видит его в команде, это задело Руслана, а потом 2 раза подряд не поставил в основу. Если бы он по человечески поговорил бы с ним, этой ситуации не было бы. Конфликта по сути не было, просто остались обиды у обеих, это хуже чем конфликт. Малиновский за месяц может набрать свою лучшую форму, если пройдем в плей-офф к ЧМ, там он тоже может помочь, хотя да есть Шапаренко, Зинченко, Бульяский, но чем больше будет выбора у нас хороших игроков, тем лучше.
Ответить
+7
0
prostors (Вольногорск)
17.09.2021 в 19:27
опять пенсионер на воротах? Зачем мертвую зону вызывать, как балласт?
Ответить
+5
0
fanat_football (Херсон)
17.09.2021 в 19:22
Читаешь тут сообщения и диву даешься. Плохо играл Малиновский последнее время, не нужно и спорить. Тут Петраков прав. Но вспомните. Малиновский недавно перенес операцию по удалению грыжи. Может в этом причина снижения его уровня. Нужно дать ему время нормально восстановиться, а наберет снова уровень, тогда и позовут в сборную. А просто так держать из-за былых заслуг и игры в Италии - извините.
Ответить
+5
-2
prostors (Вольногорск)
17.09.2021 в 19:28
Ну так по этому и не вызвал.
Ответить
+1
-2
fanat_football (Херсон)
17.09.2021 в 19:51
И я о том же.
0
-2
avatar
Viktor Ivanjvich
17.09.2021 в 19:20
вместо малиновского БУЛЕЦА? Вы серьезно?Чем Булеца это заслужил- в днепретипа1 сидел на лавке-попал в Зарю стал выходить на поле и только-там всё ясненько -скрипник верит в него как в пиварича . неудивительно будет если яремчука появится супряга.
Ответить
+3
-2
kre4et (Киев)
17.09.2021 в 19:29
Что ты такое несешь? Что за чушь? При чем тут вера Скрипника в Пиварича? Где связь? Скрипник в Заре, а Пиварич в Локомотиве...
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0
-3
avatar
2.dc (Николаев)
17.09.2021 в 19:15
Ничего удивительного! Никакой тренер не будет работать с игроком, с которым он конфликтует, никакой. Как и никакой хвост не будет вилять собакой - так что все закономерно. Все видели матчи наших команд в Еврокубках? И как? И вот теперь, Петраков должен собрать всех этих триумфаторов в одну команду, и все-таки начинать выигрывать … Нам ещё только конфликтов-междусобойчиков в Сборной не хватало … А что до Малины - мячик теперь на его стороне, Петраков своет слово сказал, и теперь Малине выбирать, или играть, или обиженного разыгрывать …
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+8
-1
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Il Gatto
17.09.2021 в 19:13
Але це може бути багатокроківочка від Фізрукова. @ ситуація в таблиці складненька @ гра збірної тоже так собі, по чесному @ти обзиваєш футболістів, кидаєш какашки на вентилятор вже навіть після матчів @ мікроклімат в команді пішов по… кхе-кхе @ шансів стає все менше і менше @ футболісти грамотно зливають тренера, ти виниш футболістів, і ніхто не буде й згадувати твоє убоге 5-4-1 проти казахів і взагалі повністю нещасну гру з 90-х років@Тебе хлопають по плечах і звільняють досраки, подумаєш приставка в.о, всього лиш. @ Тебе як і раніше не брали дорослим тренером так і зараз не беруть. Але пох. З таким бекграундом тебе запрошують робити експертом на Футболи ляпати язиком за нормальні бабоси ще й. Жизнь удалась @ ???????? @ PROFIT
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+1
-7
Daddygo (Харьков)
17.09.2021 в 19:25
Ты D'bill
Ответить
+2
-1
avatar
Il Gatto
17.09.2021 в 19:53
O, vy iz Anglii?
+1
0
avatar
palmotron (Бровари)
17.09.2021 в 19:08
Тренеру видніше! Результати матчів покажуть склад речей. А з приводу Маліновського, по-ходу хлопчина зірку спіймав. От і не місце в збірній. У Петракова всі рівні, це дуже файний показник, його радикальність. Вірю в успіх у жовтневих матчах. Олександр не пацан, все чудово розуміє, що будуть летіти хейти в його бік, з приводу Руслана. Але саме тому, респект йому, якщо йде на такий крок, значить має впевненість у собі та решті гравців! Коротше кажучи яйця точно має мужик! Успіхів!
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+9
-5
fanat_football (Херсон)
17.09.2021 в 19:13
Побойтесь Бога! На Руслане ателье жены висит, деньги нужны, а тут в сборную не вызывают. Нехорошо!
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+3
-3
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
17.09.2021 в 19:06
Космос не правий,алі для Маліни буде урок,шо рот до тренера не откривать. Чоловік в годах ( Петраков ) должен був просити прощенія в якогось шмаркача. Тут дело честі і принципу.
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+5
-2
kalan-86 (Анкара)
17.09.2021 в 19:06
Задайтесь вопросом, а кто вообще этот Петраков? Был бы у него хоть шанс возглавить национальную команду, проиграй, допустим, наша молодежная сборная на стадии четвертьфинала ну или даже полуфинала? Большинство из нас его фамилию так бы никогда и не услышали. Просто раз в жизни мужика поперло, а он звезду поймал и понеслась душа в рай. Без разбора со всеми ссорится, унижает игроков, обижается тут же и берётся наказывать такими низкими и подлыми методами. Трус ты Петраков.
Ответить
+5
-7
adidas77 (Cумы)
17.09.2021 в 19:10
Мозгов у тебя нет! Если бы ты не знал, кто тренирует нашу молодежку без чемпионства.
Ответить
+5
-3
avatar
2.dc (Николаев)
17.09.2021 в 19:19
… Бог мой, какая несусветная чушь. Приехали однако …)))
Ответить
+3
0
avatar
Romerik (YNWA)
17.09.2021 в 19:03
Я за Маліну в збірній, но тоді прийшлося б вибирати на одну позицію між зіною, шапаренко, маліною і булецою. Останній так для вигляду. А от один з перших трьох явно б не виходив на поле, а два інших основа і заміна. Якось так...
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+2
-1
Bandura (Klagenfurt)
17.09.2021 в 19:02
Старий пердун…надіюся що це чмо після двох жовтневих матчів вернеться пацанам зади підтирати
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+5
-10
kalan-86 (Анкара)
17.09.2021 в 19:01
Сушите вёсла. Этот болван ко всему ещё и обидчивый и зловредный. Представляю как на это пацаны в сборной отреагируют. Развалил атмосферу в коллективе за месяц. Гнать его со сборной как можно скорее.
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+7
-10
avatar
romariogan (Киев)
17.09.2021 в 19:01
Наконец-то никакое дома посидит. Хоть кто-то видит что оно дно.
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+5
-6
Будєм разбіратся (Київ)
17.09.2021 в 18:59
Те що він не викликав кращого асистента серії А, нехай в посередній формі та сумнівною грою за збірну це помилка. Тренер міг би проявити більше дипломатії і показати що готовий заради інтересів збірної домовлятись з гравцями , гасити конфлікт. Тепер а) і без того неясний мікроклімат в збірній впаде б) при кожній черговій поразці чи нічиї йому будуть згадувати Маліновського. І буде летіти лайно з вентилятора поки Петракова не винесуть з поста головного.
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+6
-5
Daddygo (Харьков)
17.09.2021 в 18:59
А мне Петраков все больше начинает нравиться ! Место в сборной должно быть у тех кто хочет играть. Отпросился от чехов, не захотел выйти и доказать свою пользу ? Тогда пожалуйста, отдыхай дальше, обидчивым девочкам в сборной не место. Тем более толку от него не много в последнее время.
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+9
-6
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
17.09.2021 в 18:56
Попала коса на камінь...
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+2
0
avatar
Il Gatto
17.09.2021 в 18:55
Оце г*вно. Вперший раз буду вболівати проти збірної України, надіюсь цього совкового фізрука вже в листопаді не буде в команді. Максимум він буде підробляти на футболах, благо вже там був, а так, навіть наші днарські клуби упл його нк захочуть.
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+3
-13
avatar
romariogan (Киев)
17.09.2021 в 19:03
Помоги козлу. Проголосуй и гЫмн спой, может обратно возьмут это дно.
Ответить
+1
-8
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
17.09.2021 в 19:07
Придурок ордловскій, причому тут гімн? Понаїжджало ліміти.
+5
-1
adidas77 (Cумы)
17.09.2021 в 19:13
Чмо лишнехромосомное, что ты здесь потеряло?
+5
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
17.09.2021 в 18:52
Цікаво що є місце Харатіну,Булеці,Зубкову,а нема Малиновському.Шкода що людина з совком в голові калічить збірну.
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+7
-7
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Виктор 2209 (Мехико)
17.09.2021 в 18:50
рыба гниет с головы-УАФ это мафиозная структура,цель у которой власть и деньги
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+2
0
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ШашлычОк (Черкассы)
17.09.2021 в 18:50
а судак где??? ну нельзя же так .один желчью плюется что это самы полезный чел в команде ,другой в упор не видит .... а может он с малиной ( судак ) за руку здоровался? ну тады все ясно .пошли вон оба .... все это шутка , но в каждой грамме шутки есть тонна правды ....
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0
-3
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ШашлычОк (Черкассы)
17.09.2021 в 19:44
не понимает народ шуток .а в шутках то и вся правда
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0
0
danikrom (Львів)
17.09.2021 в 18:48
а згадайте останні матчі збірної на Євро-2020, Маліна дуже слабо виглядав..
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+10
-3
Левый берег (Днепр)
17.09.2021 в 18:51
Он как бы с грыжей играл, в силу своих возможностей
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+3
-2
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Il Gatto
17.09.2021 в 18:57
а згадайте останні матчі збірної в кваліфікації, команда Фізрукова дуже слаба виглядала
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+1
-4
Левый берег (Днепр)
17.09.2021 в 19:04
я не розумію чому такі Оди йому співали після Франції... самі гравці казали, що розіграш стандартів - це заслуга колишнього штабу... От і маємо тепер, будували 5 років комбінаційну гру, всі кайфували від неї, а тепер повертаємось на 20 років назад...
+1
-5
Сергій (FC SD) (Дунаївці)
17.09.2021 в 18:38
Цей Пердаков якийсь дебіл
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+8
-8
kapkan (Луганск)
17.09.2021 в 18:37
Да это уже абсурд полный, имея у себя в обойме лучшего ассистента Серии А, придумывать какую-то "схему игры", в которую он не вписывается. Что-то тут не то....
Ответить
+10
-8
Левый берег (Днепр)
17.09.2021 в 18:55
Так он же великий тактик, во сне как Ломоносов придумал свою особую схему и ей не изменяет... а распасовщик то зачем, в бей беги он не нужен
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+4
-2
Leolion (Alicante)
17.09.2021 в 18:36
Хорошо что интересы сборной учитываются, теперь каждый игрок будет знать, что его могут обосрать, а если ему это не понравится, то выпрут из сборной.Малина чем хорош был, что на нём висело 3 человека и у других игроков появлялись свободные зоны. Постоянно в напряжении центр поля так как все знают какой у него удар и пас. Кто теперь это будет делать? И если сборная играет 5-3-2, то поставьте Зину на фланг слева, он отлично играет на этой позиции, вместо него в центр как распасовщика можно Шапаренко. На левом фланге провалов не будет и ещё одного игрока сильного получим в центр. Но вот что Малины не будет - это печально.Ярмола бегает тайм, возраст всё таки берет своё… Марлоса? Он тоже на тайм, Цыганков? Он в атаке хорош да и это все игроки фланга. В общем, надеюсь черные времена сборной закончатся, не успев начаться)
Ответить
+1
-3
avatar
vadooo (Слатино)
17.09.2021 в 18:49
=======Малина чем хорош был, что на нём висело 3 человека и у других игроков появлялись свободные зоны======== Это о матчах с Казахами и Финами ?
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+4
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
17.09.2021 в 18:35
Н-да... Ну что ж Петраков, у тебя только один вариант - пройти на ЧМ, иначе смешают тебя с известной субстанцией. Имхо тренер нашей сборной обязан находить место на поле таким игрокам как Малиновский. Если мы все знаем, быть может там конфликт намного серьезнее, чем нам рассказывают.
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+11
-3
Весела Дача (Кривий Ріг)
17.09.2021 в 18:33
Нормально бабаяна попустили.
Ответить
+5
-8
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
17.09.2021 в 18:33
Ой-ой-ой - радикально! Побачимо, що з цього вийде.
Ответить
+3
-1
avatar
vadooo (Слатино)
17.09.2021 в 18:31
За Калитвинцева папа похлопотал !
Ответить
+2
-2
avatar
Кююмалайнен (Київ)
17.09.2021 в 18:28
Обидчивый парень этот Петраков - Пихаленок есть, а Малиновского нет...
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+9
-3


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