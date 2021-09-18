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Бущан: Мне никто не говорил, что я буду первым вратарем на Евро

Национальная сборная Украины
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Узнал только на установке перед Нидерландами

Бущан: Мне никто не говорил, что я буду первым вратарем на Евро

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан рассказал о своей работе первым кипером сборной Украины на Евро-2020.

"Мне никто не говорил, что я буду первым вратарем на Евро. Только на установке перед Нидерландами узнал. На подготовке к Евро каждый из вратарей сыграл по матчу, и четкого понимания, кто первый, не было. Я готовился к любым вариантам. Нужно было психологически готовым, если ты не играешь.

Андрюха Пятов сделал огромную работу, чтобы команда вышла на Евро, а мне нужно было держать уровень на турнире. Пятов и Трубин не играли, и я не чувствовал зависти от них. Им огромная благодарность за это. Мне было абсолютно комфортно с ними, хотя у них были свои амбиции. Работали все вместе в коллективе устойчивом и приятном", - сказал Бущан.

Напомним, что на Евро Бущан отстоял во всех 5 матчах сборной Украины, в которых пропустил 10 голов.

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В статье: Украина Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко Live

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