Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бущан: Мне никто не говорил, что я буду первым вратарем на Евро
Узнал только на установке перед Нидерландами
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан рассказал о своей работе первым кипером
"Мне никто не говорил, что я буду первым вратарем на Евро. Только на установке перед Нидерландами узнал. На подготовке к Евро каждый из вратарей сыграл по матчу, и четкого понимания, кто первый, не было. Я готовился к любым вариантам. Нужно было психологически готовым, если ты не играешь.
Андрюха Пятов сделал огромную работу, чтобы команда вышла на Евро, а мне нужно было держать уровень на турнире. Пятов и Трубин не играли, и я не чувствовал зависти от них. Им огромная благодарность за это. Мне было абсолютно комфортно с ними, хотя у них были свои амбиции. Работали все вместе в коллективе устойчивом и приятном", - сказал Бущан.
Напомним, что на Евро Бущан отстоял во всех 5 матчах сборной Украины, в которых пропустил 10 голов.
Популярное сейчас
- Первая потеря очков от команды Кучера с очень сомнительным удалением. Металлист - Полесье 1:1
- Без Малиновского. Петраков огласил состав на октябрьские матчи сборной Украины
- Инфицированный коронавирусом форвард Динамо сфотографировался с Жерсоном Родригесом
- (Анти) Герой футбольного дня. Александр Петраков
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Роскошная красотка, которая украла сердце главной восходящей звезды сборной Чехии. ФОТО