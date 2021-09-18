Бунт и психологическое убийство. О невызове Руслана Малиновского в сборную Украины

Вчера главный тренер сборной Украины Александр Петраков огласил список вызванных на октябрьские матчи. В нем не оказалось Руслана Малиновского. Что ещё больше раздуло и без того сильный огонь вокруг сборной и особенно тренера. Об этом мне и хотелось бы поговорить.

Как в Европе

Прежде всего, в обсуждении темы в соцсетях мне сразу бросились в глаза заявления о непрофессионализме тренера, не находящего места одной из звезд сборной, игроку одной из лучших команд Италии. О мелочности тренера, давшего волю эмоциям. О провинциальности и отсталости украинского футбола, в котором такое происходит. Так вот, такое происходит везде, и дело вовсе не в отсталости. История футбола полна примеров исключений главных звезд сборных по разным причинам.

В сборную Германии в 80-90 годах не брали Бернда Шустера, Штефана Эффенберга, Марио Баслера. Лучших "технарей", самых ярких игроков своего поколения. Все ссорились с тренерами, а тренеры говорили, что не подходят тактически. И это не мешало Германии выходить в финалы Чемпионатов Мира и Европы. Перед Евро-2008 в Испании сожрали Луиса Арагонеса с потрохами за отказ от Рауля, в сезоне 2007/08 - чемпиона Испании и лучшего бомбардира "Реала". Арагонес объявил об уходе еще перед Евро во многом из-за этой травли. Итог - Испания без Рауля взяла Евро.

На Чемпионате Мира-2006 итальянская пресса клевала Марчелло Липпи за то, что сковывает Франческо Тотти, не использует его талант, превращает его чуть ли не в опорника. Итог - Италия с "опорником" Тотти стала чемпионом. Да вообще зачем далеко ходить? Дидье Дешам шесть лет не вызывал в сборную Франции Карима Бензема, зная, что его присутствие вызовет хаос. И без него вышел в финал Евро-2016 и взял Чемпионат Мира. Карим вернулся - и сборная провалила Евро-2020 со слухами о постоянных ссорах между игроками, как в старые недобрые времена.

Словесная война тренеров сборных Бельгии и Швеции с Раджей Наингголаном (в 2018-ом году - одним из лидеров "Ромы", полуфиналиста Лиги Чемпионов) и Златаном Ибрагимовичем была гораздо более отвратительной, чем война Петракова с Малиновским. Они не поехали на Чемпионат Мира-2018. Итог - Бельгия выдала свой лучший Мундиаль в истории, став третьей. А Швеция с весьма скромным составом - свой лучший крупный турнир с 1994-го года, выйдя в четвертьфинал.

Бьют и бегут уже два года

Так что все это в Европе уже проходили. Бывает, что звезды не подходят тренерам в тактическом плане либо в плане атмосферы в коллективе. Андрею Шевченко вон не подходил лидер "Динамо" Буяльский. И на Малиновском свет клином не сошелся. Тем более, что он начал сезон в "Аталанте" тяжело. А в сборной в 2020-2021 годах добыл лишь один гол, с пенальти, и один ассист - со штрафного. Его влияние на игру упало. Да и сама сборная в 2020-21 годах, с Шевченко, уже прекратила играть в комбинационный футбол. Именно потому показатели Руслана так упали.

Что же касается мантры о том, что Петраков играет в "бей-беги" и "не любит игроков, которые играют в футбол", то посреди турнира, когда важен лишь результат, гораздо разумнее строить более простую тактику, более простые схемы, а не нагромождать комбинации. Как заявлял сам тренер: "Мы будто на Чемпионате Мира, и здесь каждое поражение означает вылет". Потому игра сейчас не важна. Да и самой яркой официальной игрой сборной в атаке в 2020-21 годах был матч в Казахстане. В сентябре, с Петраковым.

И, в конце концов, а какие альтернативы? Кто из украинских тренеров сейчас ставит комбинационный футбол? Даже Сергей Ребров отказался от такого в "Ференцвароше" в пользу прагматизма. Виктор Скрипник с таким сами видите, как начал сезон. Юрий Вернидуб добился успеха с "Шерифом" в предельно прагматичной форме, Роман Григорчук тренирует в такой. Даже Мирча Луческу в "Динамо" стал более прагматиком, чем был когда-либо в карьере.

Владение мячом? "Челси" был лишь восьмым по владению, но выиграл Лигу Чемпионов. Его опередили "Ювентус" и "Аякс", завалившие сезон. В Топ-3 по владению были "Барселона" и "Севилья", вылетевшие в 1/8 финала. Финалист Евро Англия по владению мячом была лишь десятой. А в Топ-5, кроме чемпиона Италии, были провалившие турнир Германия, Португалия и Нидерланды. Так что Петраков прав - владение не имеет значения, важно, когда и где владеть, как создавать преимущество в отдельные моменты и реализовать его.

Психологическое убийство

В английском языке есть выражение Character Assassination. Напрямую оно переводится как "убийство характера", красивее же его перевести как "психологическое убийство". Словарь Merriam-Webster объясняет выражение как "оклеветание персоны, обычно с целью разрушения общественного доверия к ней". Процесс психологического убийства включает в себя распространение слухов о скандалах, нарушениях персоной закона и морали, разговоры о ее некомпетентности, ее принятии решений якобы из непрофессиональных, а то и нечистых методов и побуждений.

Такой прием обычно применяется против политиков, общественных деятелей. Влиятельных людей, значимых, кому-то мешающих. Что ж, главный тренер сборной страны - также своего рода общественный деятель, а то и политик. И вот Петраков - уже жертва Character Assassination. Причем с его первого дня на посту, и даже до него. Украинцы удивительны тем, что начинают ненавидеть президента своей страны сразу же после голосования за него. А то и до. Что ж, журналисты, начавшие так быстро ненавидеть главного тренера сборной - настоящие украинцы.

Травля Петракова, открытая практически всеми журналистами и экспертами (иногда мне кажется, что я - единственный, кто в ней не участвует) проходит эшелонированно и очень энергично. Цель ясна - дискредитировать его. Причем прежде всего - в глазах болельщиков, составляющих самую мощную группу поддержки Петракова, так сказать, его партию. В этой партии уже наметились серьезные трещины. Наметились и среди игроков. Значит, травля работает, дает результат.

Дает она результат прежде всего из-за самого Петракова. Он попался в ловушку. Тренер, никогда, даже во время победы на юношеском Чемпионате Мира, не получавший и десятой доли такого внимания и таких атак, не выдержал и сорвался. Его открытая натура, прямота, желание не прятаться за дежурными фразами, за политкорректностью, подвели его. И организаторы атак о такой черте его характера отлично знали. Кроме того, примешалась и реальная атмосфера в сборной, изначальное неуважение игроков к тренеру, работавшему почти исключительно с молодежью.

Да, в словесной войне с Малиновским и вообще в высказываниях о сборной Петраков повел себя некрасиво. Реакция Руслана была гораздо более благородной и взвешенной. Выносить сор из избы неприлично. Но причина этого может быть весьма логичной, а не просто паника тренера под атакой. К такому выносу тренеры иногда прибегают, когда ситуация критическая, когда им нужно вернуть свой авторитет, когда нужно схватить за шиворот игроков, объяснить им, кто в доме хозяин. И исключение Малиновского здесь отлично вписывается.

Важность иерархии

Теперь очевидно, что уже с первого дня на посту Петраков не пользовался авторитетом в сборной. И из-за своего невзрачного резюме на взрослом уровне, и из-за статуса затычки, и из-за высокомерия игроков, и из-за отсутствия поддержки руководства Федерации. В такой ситуации и под давлением психологического убийства он был вынужден пойти на отчаянные шаги. Вначале - прямые обвинения на камеру, а затем - исключение главного бунтаря. И, если полезность первого проблематична, то на второе он имеет полное право.

Тишина в команде, а также четкая иерархия важнее всего. В любой команде главным человеком должен быть тренер. И если игрок не вписывается в схемы тренера, если раскачивает лодку, если создает неудобства - тренер не только может, но и просто обязан оставить его вне команды. Даже ценой потери качества. В отсутствии авторитета тренера у игроков тренера я бы обвинял в последнюю очередь. Профессионалы должны идти за любым тренером. Наставники сборных Англии и Уэльса Гарет Саутгейт и Роберт Пейдж также приходили из молодежных, не имея никаких успехов во взрослой карьере. Причем Пейдж приходил в точно таком же авральном режиме, как Петраков. Посреди вроде бы неудачной кампании. Но их приняли такие звезды как Харри Кейн, Рахим Стерлинг, Гарет Бэйл, Аарон Рэмзи. И они достигли успеха.

Почему Булеца, а не Малиновский? Месяц назад спрашивали "почему Сикан?" А он в итоге забил. Приглашение талантливой, по мнению тренера, молодёжи, её обкатка, даже если по уровню не дотягивает, практикуется во всех сборных. Так воспитывают молодёжь, позволяют ей взрослеть.

В любом случае, как я уже говорил, назначение Петракова было рождено в грехе и живёт в грехе. Партия Павелко, мечтающая о Реброве в сборной, грызётся с партией Шевченко. Обеих объединяет лишь одно - им выгодно падение Петракова. В такой ситуации вряд ли кто-то выдержал бы, тем более - такой неопытный на взрослом уровне и на уровне кабинетных игр человек, как Александр.