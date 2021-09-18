(Анти) Герой футбольного дня. Руслан Малиновский / Александр Петраков

Какое бы решение не принял Александр Петраков, он был бы в проигрыше.

Это классический пример ситуации-цугцванга, когда любой твой ход ухудшает положение. Самое смешное, что Александр Петраков в тупик попал из-за собственной безалаберности, из-за собственных ошибок, допущенных в начале пути. Теперь приходится пожинать плоды.

Послушайте, это вполне нормальная ситуация, когда главный тренер не вызывает того или иного футболиста на сбор. Даже если футболист – большой авторитет или талант. Ничто не главнее командных интересов и видения главного тренера. Александр Петраков сел в лужу не тем, что отказался от услуг Малиновского, а тем, как он это сделал. Тем, что вынес сор из избы и спровоцировал в целом не конфликтного футболиста на эмоциональный эпистолярный спич в инстаграмме.

Чем ситуация отличается от ситуации Буяльский-Шевченко? Лидер "Динамо" показывал отличный футбол на клубном уровне, тоже был любимцем болельщиков, тоже хотел бы выступать за сборную. Но постоянно и упорно игнорировался тренерским штабом. При этом Шевченко не рассказывал на каждом углу о том, что этот футболист ему не подходит. Не извинялся перед Буяльским и не обвинял его в чем-то публично. Поэтому и сам игрок нормально воспринимал ситуацию. И кстати, о том, что Буяльский не подходит под тактические схемы Андрея Шевченко, сначала говорили эксперты и журналисты, а уже потом в ответ на бесконечный поток вопросов сквозь зубы подтвердил сам тренер.

Что сделал Петраков? Сразу сжег все мосты. Настолько отравил атмосферу, что просто опустил бы себя в глазах общественности, вызвав Руслана. При этом, не вызвав его, также выстрелил себе в ногу, потому что теперь не сможет нормально провести сбор, не отвлекаясь на давление прессы, экспертов, болельщиков, которые записались в адвокаты к Малиновскому. Вероятно, не сможет избежать и давления самого коллектива, которым должен управлять.

А все могло быть значительно проще. То, что с Малиновским как футболистом не все в порядке – было понятно еще на чемпионате Европы. Тогда он также не попадал в основу, хотя в течение квалификационного и подготовительного цикла был стержневым игроком в построениях скрупулезного к вопросам тактики Андрея Шевченко. Малиновский уже давно перестал делать разницу. Более того, он является игроком, который совсем не дает интенсивности, а футбол Петракова строится именно на этом компоненте. Где же правильное решение? Тренер должен был просто по-тихому (читай – пояснить футболисту свою позицию в беседах тет-а-тет или хотя бы внутри коллектива, но не публично) посадить Руслана в запас, а Руслан должен был вместо словесных оправданий, заблаговременных отлетов и скрытой обиды работать над своим уровнем игры. Кстати, не только в сборной, но и в клубе, где Гасперини не просто так часто меняет его в начале второго тайма или, наоборот, только выпускает на замену.

Побежденных и победителей в истории конфликта Петраков / Малиновский нет. Есть просто двое виновных, каждый из которых по-своему навредил сборной Украины.