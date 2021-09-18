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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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(Анти) Герой футбольного дня. Руслан Малиновский / Александр Петраков

Национальная сборная Украины
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(10 голосов)

Простую ситуацию превратили в яд для сборной Украины

(Анти) Герой футбольного дня. Руслан Малиновский / Александр Петраков

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Какое бы решение не принял Александр Петраков, он был бы в проигрыше.

Это классический пример ситуации-цугцванга, когда любой твой ход ухудшает положение. Самое смешное, что Александр Петраков в тупик попал из-за собственной безалаберности, из-за собственных ошибок, допущенных в начале пути. Теперь приходится пожинать плоды.

Послушайте, это вполне нормальная ситуация, когда главный тренер не вызывает того или иного футболиста на сбор. Даже если футболист – большой авторитет или талант. Ничто не главнее командных интересов и видения главного тренера. Александр Петраков сел в лужу не тем, что отказался от услуг Малиновского, а тем, как он это сделал. Тем, что вынес сор из избы и спровоцировал в целом не конфликтного футболиста на эмоциональный эпистолярный спич в инстаграмме.

(Анти) Герой футбольного дня. Руслан Малиновский / Александр Петраков - изображение 1

Чем ситуация отличается от ситуации Буяльский-Шевченко? Лидер "Динамо" показывал отличный футбол на клубном уровне, тоже был любимцем болельщиков, тоже хотел бы выступать за сборную. Но постоянно и упорно игнорировался тренерским штабом. При этом Шевченко не рассказывал на каждом углу о том, что этот футболист ему не подходит. Не извинялся перед Буяльским и не обвинял его в чем-то публично. Поэтому и сам игрок нормально воспринимал ситуацию. И кстати, о том, что Буяльский не подходит под тактические схемы Андрея Шевченко, сначала говорили эксперты и журналисты, а уже потом в ответ на бесконечный поток вопросов сквозь зубы подтвердил сам тренер.

Что сделал Петраков? Сразу сжег все мосты. Настолько отравил атмосферу, что просто опустил бы себя в глазах общественности, вызвав Руслана. При этом, не вызвав его, также выстрелил себе в ногу, потому что теперь не сможет нормально провести сбор, не отвлекаясь на давление прессы, экспертов, болельщиков, которые записались в адвокаты к Малиновскому. Вероятно, не сможет избежать и давления самого коллектива, которым должен управлять.

(Анти) Герой футбольного дня. Руслан Малиновский / Александр Петраков - изображение 2

А все могло быть значительно проще. То, что с Малиновским как футболистом не все в порядке – было понятно еще на чемпионате Европы. Тогда он также не попадал в основу, хотя в течение квалификационного и подготовительного цикла был стержневым игроком в построениях скрупулезного к вопросам тактики Андрея Шевченко. Малиновский уже давно перестал делать разницу. Более того, он является игроком, который совсем не дает интенсивности, а футбол Петракова строится именно на этом компоненте. Где же правильное решение? Тренер должен был просто по-тихому (читай – пояснить футболисту свою позицию в беседах тет-а-тет или хотя бы внутри коллектива, но не публично) посадить Руслана в запас, а Руслан должен был вместо словесных оправданий, заблаговременных отлетов и скрытой обиды работать над своим уровнем игры. Кстати, не только в сборной, но и в клубе, где Гасперини не просто так часто меняет его в начале второго тайма или, наоборот, только выпускает на замену.

Побежденных и победителей в истории конфликта Петраков / Малиновский нет. Есть просто двое виновных, каждый из которых по-своему навредил сборной Украины.

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (10)
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dabo67
18.09.2021 в 13:49
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.09.2021 в 13:36
Скільки шкідників розвелося
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0
0
LeonLeon (Poznań)
18.09.2021 в 13:17
Видно как журналисты топят против Петракова и обывателей к мнению своему подводят, а по факту матч с Францией без Малины и Зины был лучше чем с ними, и хоть в первом тоже была ничья, но там нам повезло, а во втором матче сами Французы и их преса писала что Украина играла сильнее. Ничья с Чехами не понравилось? Да к это как бы не Бахрейн и Саудовская арвия с которыми мы ещё хуже сыграли, а 1-0 от МАЛЬТЫ, а Коваленко в нападении!? Вообще Коваленко каждый раз в основе когда явно видно было что он не тянет. Конечно были и победы яркие, но игра на евро была очень слабая и в отборе провал, так что Петраков получил сборную в разобранном состоянии и начал строить заново и тут жрурнашлюбки начали уничтожать тренера, не мешайте человеку работать, я лично хочу видеть как сборная будет играть с Петраковым
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+2
-1
sanypol (Житомир)
18.09.2021 в 12:43
вигнати негайно Петракова разом з Павелком, угроблять наш футбол остаточно
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+2
-2
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alex.belogubko (одесса)
18.09.2021 в 12:42
Малина боиться что в Италии будет сидеть на скамейке --раз не берут в сборную --сам виноват это футбол а не балет
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+2
0
sanypol (Житомир)
18.09.2021 в 12:41
Хто такий Петраков як тренер, що він досягнув? На вирішальні матчі не викликати одного з кращих гравіців це що за схема гри така і чому в Петракова вона одна? Гвардіола на один матч виходить з чотирьма різними тактиками
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0
-4
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usovvictor (Kharkov)
18.09.2021 в 12:44
...не надо равнять х... с пальцем, Тот сколько времени играет и в клубе, тут сборная, С_Б_О_Р_Н_А_Я, вы хоть разницу понимаете?...
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0
-2
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usovvictor (Kharkov)
18.09.2021 в 12:32
...бедный бедный Петраков, ...-молчал бы, все хорошо. А тут высказал мнение и "атас" для всех "знатаков". Вы хоть спасибо сказали, что подобрал в непростой момент сборную. Винить не Петракова надо, а наше паршивое руководство с работой. Даже если наши проиграют, хоть сборная сохранится для следующего тренера. Винить не буду, понимая ситуацию. Хочется сказать - Петраков не гений, он простой рабочий тренер, сыгравший с мировой молодежки, там тоже были проблемы (футбол), но не надо сейчас всех собак вешать на него с такими матчами впереди. Конфликт нормальный, видение тренера прежде всего, а Руслану надо подумать, почему не взял, причину найти и поверьте, он будет в теме у Петракова, где игроки с талантами на вес золота. Для СМИ срач, для сборной мозоль, для болельщиков понимание момента и непростого. Время решит проблему, Петраков с французами нашел же решение, неважно как, сохранил очко, которое так нужно в будущем, с казахами он бвл новичек , поэтому и разрешил игру старой формации - что из этого получилось, вы знаете... Перестаньте - впереди важные матчи, а вы загоняете сборную в неудачу с такими статейками - так кто тут "патриот"?....
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+2
0
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Oldfanat (Полтава)
18.09.2021 в 13:09
Абсолютно поддерживаю. Если кто и разрушает атмоферу в сборной (и не только) - то это журналисты и эксперты. Из рядового события раздули пожар. И чего это должен тренер сборной отвечающий за результат сидеть и помалкивать? Пример. Все говорили что Дешам 6 лет не вызывает Бензема по нефутбольным причинам (таковые действительно были), но скорее это был повод. Много помог вызов Бензема сегодняшней Франции? Она преобразилась? Один игрок ничего не значит, даже такой как Бензема. Атмосфера в сборной важней. А по поводу некоторых экспертов-критиков, приведу старый анекдот: - Ватсон, вот вам загадка. Кто ничего не знает, но все время пишет? - Театральный критик, сер! - Нет, Ватсон, перо, но Вы по своему тоже правы!
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+1
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usovvictor (Kharkov)
18.09.2021 в 13:14
...хороший анекдот...)))
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