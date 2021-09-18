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Мирон Маркевич – о невызове Малиновского: Если в сборной Украины в октябре будет результат, то к Петракову не будет вопросов
Однако не нужно так вести себя с игроком из топ-чемпионата
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Мирон Маркевич прокомментировал отсутствие Руслана Малиновского в списке вызванных футболистов сборной Украины на октябрьские матчи:
"Состав определяют не президент УАФ, не руководство УПЛ, не владельцы ФК и болельщики, а главный тренер. Он же формирует и список игроков, на которых рассчитывает. Невключение Руслана Малиновского - это выбор Александра Петракова, именно он отвечает за результат. К нему не будет вопросов, если в октябре наши ребята добьются положительных результатов с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.
На мой взгляд, Петракову, если все же, была какая-то напряженность в отношениях с Малиновским, нужно было договариваться. Тем более, что среди украинцев на пальцах одной руки можно пересчитать футболистов, которые играют в европейских топ-чемпионатах", - сказал Маркевич.
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