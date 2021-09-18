Мирон Маркевич – о невызове Малиновского: Если в сборной Украины в октябре будет результат, то к Петракову не будет вопросов

Мирон Маркевич прокомментировал отсутствие Руслана Малиновского в списке вызванных футболистов сборной Украины на октябрьские матчи:

"Состав определяют не президент УАФ, не руководство УПЛ, не владельцы ФК и болельщики, а главный тренер. Он же формирует и список игроков, на которых рассчитывает. Невключение Руслана Малиновского - это выбор Александра Петракова, именно он отвечает за результат. К нему не будет вопросов, если в октябре наши ребята добьются положительных результатов с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

На мой взгляд, Петракову, если все же, была какая-то напряженность в отношениях с Малиновским, нужно было договариваться. Тем более, что среди украинцев на пальцах одной руки можно пересчитать футболистов, которые играют в европейских топ-чемпионатах", - сказал Маркевич.