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Мирон Маркевич – о невызове Малиновского: Если в сборной Украины в октябре будет результат, то к Петракову не будет вопросов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Однако не нужно так вести себя с игроком из топ-чемпионата

Мирон Маркевич – о невызове Малиновского: Если в сборной Украины в октябре будет результат, то к Петракову не будет вопросов

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Мирон Маркевич прокомментировал отсутствие Руслана Малиновского в списке вызванных футболистов сборной Украины на октябрьские матчи:

"Состав определяют не президент УАФ, не руководство УПЛ, не владельцы ФК и болельщики, а главный тренер. Он же формирует и список игроков, на которых рассчитывает. Невключение Руслана Малиновского - это выбор Александра Петракова, именно он отвечает за результат. К нему не будет вопросов, если в октябре наши ребята добьются положительных результатов с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

На мой взгляд, Петракову, если все же, была какая-то напряженность в отношениях с Малиновским, нужно было договариваться. Тем более, что среди украинцев на пальцах одной руки можно пересчитать футболистов, которые играют в европейских топ-чемпионатах", - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Украина Руслан Малиновский Александр Петраков
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Комментарии (1)
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Greeven (Greenville)
18.09.2021 в 13:54
Саме так, згоден з Маркевичем.
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