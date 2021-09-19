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Миколенко - о Евро: После Австрии было сложно, было опустошение. Думали, что уже едем домой
Игрок понимает, что команда сыграла очень плохо
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Защитник сборной Украины и "Динамо" Виталий Миколенко дал комментарий о выступлении на Евро-2020:
– Из группы на Евро мы вышли с 3-го места заслуженно. У нас было три очка, самая лучшая разница из 3-х мест. Потом выиграли Швецию. Не считаю, что это фарт. Мы больше хотели пробиться туда, чем остальные.
- После Австрии не было мыслей поехать домой, мол, с такой игрой нечего делать на Евро?
– Ну да, после Австрии было сложно, было опустошение. Мы не понимали, что мы делаем не так. Австрия нас переехала, думали, что уже едем домой. Но слава богу, что мы остались и прошли Швецию. Можно сказать, вошли в историю.
- Тебе спокойнее в сборной, когда в воротах Бущан, Пятов или Трубин?
– Вообще даже выбирать не стану. Пятов – легенда. Бущан очень хорошо сыграл на Евро. Можно даже сказать – идеально. Трубин не так много играл еще, но думаю, что это будущее украинского футбола. Здесь даже невозможно выбрать. Все очень хорошие вратари, – сказал Миколенко.
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