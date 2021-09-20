Соболь: Малиновского будет не хватать сборной, но это решение Петракова

Защитник "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь оценил последние результаты "сине-желтых" в матчах отбора на ЧМ-2022.

– Общее настроение было двояким, потому что не получилось добыть желаемый результат. Еще все впереди, у нас есть шансы. Все смотрят с позитивом. Этот сбор будет показательным.

– Насколько ты чувствуешь себя свободно в новой схеме Петракова?

– Она не новая для меня. Мы ее использовали в "Брюгге", я играл 5-м атакующим защитником.

Я комфортно чувствую себя при этой тактике. Я работал с этим тренером до этого – знаю его лично и его требования.

– Как относишься к ситуации с Русланом Малиновским? Его не вызвали на предстоящий сбор.

– Это решение тренера, я не должен ничего комментировать. Конечно, такого футболиста, как Руслан Малиновский, будет не хватать сборной. Очень хороший и сильный футболист. Уверен, что он в дальнейшем поможет сборной.

– Может, футболисты как-то уговорят Петракова поменять своем мнение. Думаешь, были попытки на это повлиять?

– Я за это не знаю. Если и должны просить, то такие, как Ярмоленко, Пятов – они должны разговаривать с тренером, если такое будет, – сказал Соболь.