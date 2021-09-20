  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Соболь: Малиновского будет не хватать сборной, но это решение Петракова
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соболь: Малиновского будет не хватать сборной, но это решение Петракова

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Руслан не был вызван на октябрьские матчи отбора на ЧМ-22

Соболь: Малиновского будет не хватать сборной, но это решение Петракова

Фото: Ю.Юрьев

Новина українською

Защитник "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь оценил последние результаты "сине-желтых" в матчах отбора на ЧМ-2022.

– Общее настроение было двояким, потому что не получилось добыть желаемый результат. Еще все впереди, у нас есть шансы. Все смотрят с позитивом. Этот сбор будет показательным.

– Насколько ты чувствуешь себя свободно в новой схеме Петракова?

– Она не новая для меня. Мы ее использовали в "Брюгге", я играл 5-м атакующим защитником.

Я комфортно чувствую себя при этой тактике. Я работал с этим тренером до этого – знаю его лично и его требования.

– Как относишься к ситуации с Русланом Малиновским? Его не вызвали на предстоящий сбор.

– Это решение тренера, я не должен ничего комментировать. Конечно, такого футболиста, как Руслан Малиновский, будет не хватать сборной. Очень хороший и сильный футболист. Уверен, что он в дальнейшем поможет сборной.

– Может, футболисты как-то уговорят Петракова поменять своем мнение. Думаешь, были попытки на это повлиять?

– Я за это не знаю. Если и должны просить, то такие, как Ярмоленко, Пятов – они должны разговаривать с тренером, если такое будет, – сказал Соболь.

Читайте такжеМирон Маркевич – о невызове Малиновского: Если в сборной Украины в октябре будет результат, то к Петракову не будет вопросов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Брюгге Руслан Малиновский Эдуард Соболь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
2.dc (Николаев)
20.09.2021 в 09:06
Оставьте уже звезду в покое. Малиновский пусть прежде всего сам за себя определится, что ему лучше: выступать за Сборную своей страны, или пребывать в статусе "Короля укр.футбола в изгнании" …
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...