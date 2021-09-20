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Соболь: Малиновского будет не хватать сборной, но это решение Петракова
Руслан не был вызван на октябрьские матчи отбора на ЧМ-22
Фото: Ю.Юрьев
Защитник "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь оценил последние результаты "сине-желтых" в матчах отбора на ЧМ-2022.
– Общее настроение было двояким, потому что не получилось добыть желаемый результат. Еще все впереди, у нас есть шансы. Все смотрят с позитивом. Этот сбор будет показательным.
– Насколько ты чувствуешь себя свободно в новой схеме Петракова?
– Она не новая для меня. Мы ее использовали в "Брюгге", я играл 5-м атакующим защитником.
Я комфортно чувствую себя при этой тактике. Я работал с этим тренером до этого – знаю его лично и его требования.
– Как относишься к ситуации с Русланом Малиновским? Его не вызвали на предстоящий сбор.
– Это решение тренера, я не должен ничего комментировать. Конечно, такого футболиста, как Руслан Малиновский, будет не хватать сборной. Очень хороший и сильный футболист. Уверен, что он в дальнейшем поможет сборной.
– Может, футболисты как-то уговорят Петракова поменять своем мнение. Думаешь, были попытки на это повлиять?
– Я за это не знаю. Если и должны просить, то такие, как Ярмоленко, Пятов – они должны разговаривать с тренером, если такое будет, – сказал Соболь.
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