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Национальная сборная Украины

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Стадион в Хельсинки на матче Финляндия – Украина разрешили заполнить на 90%

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Без поддержки финны не останутся

Стадион в Хельсинки на матче Финляндия – Украина разрешили заполнить на 90%

instagram.com/lvivfanfestival

Новина українською

9 октября сборная Украины в Хельсинки в рамках отбора ЧМ-2022 сыграет с Финляндией.

Местная федерация футбола уже начала реализацию билетов на этот матч.

Сообщается, что на данный поединок разрешено заполнить 90% от общей вместимости Олимпийского стадиона в Хельсинки.

При этом требуется обязательное ношение защитных масок на протяжении всей игры,

Напомним, что вместимость Олимпийского стадиона составляет 40 000 зрителей.

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В статье: Украина Финляндия
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