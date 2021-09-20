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Стадион в Хельсинки на матче Финляндия – Украина разрешили заполнить на 90%
Без поддержки финны не останутся
instagram.com/lvivfanfestival
9 октября
Местная федерация футбола уже начала реализацию билетов на этот матч.
Сообщается, что на данный поединок разрешено заполнить 90% от общей вместимости Олимпийского стадиона в Хельсинки.
При этом требуется обязательное ношение защитных масок на протяжении всей игры,
Напомним, что вместимость Олимпийского стадиона составляет 40 000 зрителей.
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Источник:Федерация футбола Финляндии
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