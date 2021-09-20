Стадион в Хельсинки на матче Финляндия – Украина разрешили заполнить на 90%

9 октября сборная Украины в Хельсинки в рамках отбора ЧМ-2022 сыграет с Финляндией.

Местная федерация футбола уже начала реализацию билетов на этот матч.

Сообщается, что на данный поединок разрешено заполнить 90% от общей вместимости Олимпийского стадиона в Хельсинки.

При этом требуется обязательное ношение защитных масок на протяжении всей игры,

Напомним, что вместимость Олимпийского стадиона составляет 40 000 зрителей.