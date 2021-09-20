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Цыганык: Петраков не хотел вызывать Караваева на ближайший сбор
Но вмешались определенные люди и обстоятельства
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что главный тренер
"В первоочередном списке Петракова на матч против Финляндии и Боснии и Герцеговины не было и Караваева. Он не хотел вызвать Караваева. Там просто вмешались определенные люди, произошли определенные обстоятельства и Караваева все же вызвали на сбор национальной команды" - сказал Цыганык.
Напомним, что ранее Петраков раскритиковал Караваева за его ошибки в матче с Казахстаном, которые привели к пропущенным мячам и потерянным очкам (2:2). Интересно, что на следующий матче с Францией (1:1) Караваев не вышел.
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