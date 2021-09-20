Цыганык: Петраков не хотел вызывать Караваева на ближайший сбор

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков не хотел вызывать на матчи отбора к ЧМ с Финляндией (9-го октября) и Боснией и Герцеговиной (12 октября), кроме Руслана Малиновского, еще и игрока "Динамо" Александра Караваева.

"В первоочередном списке Петракова на матч против Финляндии и Боснии и Герцеговины не было и Караваева. Он не хотел вызвать Караваева. Там просто вмешались определенные люди, произошли определенные обстоятельства и Караваева все же вызвали на сбор национальной команды" - сказал Цыганык.

Напомним, что ранее Петраков раскритиковал Караваева за его ошибки в матче с Казахстаном, которые привели к пропущенным мячам и потерянным очкам (2:2). Интересно, что на следующий матче с Францией (1:1) Караваев не вышел.