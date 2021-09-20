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Цыганык: Петраков не хотел вызывать Караваева на ближайший сбор

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Но вмешались определенные люди и обстоятельства

Цыганык: Петраков не хотел вызывать Караваева на ближайший сбор

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков не хотел вызывать на матчи отбора к ЧМ с Финляндией (9-го октября) и Боснией и Герцеговиной (12 октября), кроме Руслана Малиновского, еще и игрока "Динамо" Александра Караваева.

"В первоочередном списке Петракова на матч против Финляндии и Боснии и Герцеговины не было и Караваева. Он не хотел вызвать Караваева. Там просто вмешались определенные люди, произошли определенные обстоятельства и Караваева все же вызвали на сбор национальной команды" - сказал Цыганык.

Напомним, что ранее Петраков раскритиковал Караваева за его ошибки в матче с Казахстаном, которые привели к пропущенным мячам и потерянным очкам (2:2). Интересно, что на следующий матче с Францией (1:1) Караваев не вышел.

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В статье: Украина Александр Караваев Динамо (Киев) Игорь Цыганык Александр Петраков
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (8)
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armik (Киев)
20.09.2021 в 20:31
Оно и козе понятно, что легионеры болт ложили на местных агентов и по этой причине подверглись обструкции.Тут мальчиков на выданье никто не берёт.А это главное.
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0
-1
shsp (Кировоград)
20.09.2021 в 20:22
ха а я говорил что караваева кто то тащит в сборную скорее всего агенти хабаря платят！
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+1
-1
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alex.belogubko (одесса)
20.09.2021 в 20:12
почему все вмешиваються в дела Петракова--Ротань угробил молодёжку и все молчат
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+3
-2
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Romerik (YNWA)
20.09.2021 в 19:46
Міг би і назвати "опрєдільонних людей", так як всі ми знаємо хто то є. Але ж зарплату ніхто не дасть, тому що флюгер повернутий тільки в одну сторону, як в "вєлікіх" конкурентів в іншу. Ж - журналіст
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+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
20.09.2021 в 19:43
Цьому видати таку новину, що бульби пускати у ванні з водою
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+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.09.2021 в 19:42
Вот удивил! Это и так все нормальные понимают, кто вмешивается, чтобы определить состав!
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0
-3
Only DK (Kyiv)
20.09.2021 в 20:39
Ну, расскажи нам, кто вмешивался в состав при Шевченко тыкая какаленко в каждый матч
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0
0
kre4et (Киев)
20.09.2021 в 19:39
Слишком много новостей о Петракове... Давайте будем делать выводы по окончанию отборочного цикла на ЧМ, думаю тогда всё станет ясно
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+6
0


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