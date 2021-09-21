Соболь: В сборной все смотрят в будущее с позитивом

Защитник "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь в интервью программе Великий футбол рассказал о настроении в сборной после сентябрьских матчей, а также поделился мнением о новой тактической схеме Александра Петракова.

"Настроение в сборной было двоякое, потому что не получилось добыть тот результат, который хотелось бы. Но все еще впереди, у нас есть шансы. Все смотрят в будущее с позитивом. Думаю, что следующий сбор будет показательным.

Схема Петракова для меня не новая, потому что мы использовали ее в "Брюгге", и я играл пятым атакующим защитником. Я комфортно чувствую себя при этой тактике. Я работал с Петраковым, знаю его лично и его требования, — сказал Соболь.