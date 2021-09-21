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Соболь: В сборной все смотрят в будущее с позитивом
Украинец рассказал о настроении команды после сентябрьских матчей
uaf.ua
Защитник "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь в интервью программе Великий футбол рассказал о настроении в сборной после сентябрьских матчей, а также поделился мнением о новой тактической схеме Александра Петракова.
"Настроение в сборной было двоякое, потому что не получилось добыть тот результат, который хотелось бы. Но все еще впереди, у нас есть шансы. Все смотрят в будущее с позитивом. Думаю, что следующий сбор будет показательным.
Схема Петракова для меня не новая, потому что мы использовали ее в "Брюгге", и я играл пятым атакующим защитником. Я комфортно чувствую себя при этой тактике. Я работал с Петраковым, знаю его лично и его требования, — сказал Соболь.
Напомним, в сентябре "сине-желтые" провели три поединка. Подопечные Петракова сыграли вничью 2:2 с Казахстаном и 1:1 с Францией в рамках отбора ЧМ-2022, а также расписали мировую 1:1 в контрольном матче с Чехией.
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