  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Соболь: В сборной все смотрят в будущее с позитивом
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соболь: В сборной все смотрят в будущее с позитивом

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украинец рассказал о настроении команды после сентябрьских матчей

Соболь: В сборной все смотрят в будущее с позитивом

uaf.ua

Новина українською

Защитник "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь в интервью программе Великий футбол рассказал о настроении в сборной после сентябрьских матчей, а также поделился мнением о новой тактической схеме Александра Петракова.

"Настроение в сборной было двоякое, потому что не получилось добыть тот результат, который хотелось бы. Но все еще впереди, у нас есть шансы. Все смотрят в будущее с позитивом. Думаю, что следующий сбор будет показательным.

Схема Петракова для меня не новая, потому что мы использовали ее в "Брюгге", и я играл пятым атакующим защитником. Я комфортно чувствую себя при этой тактике. Я работал с Петраковым, знаю его лично и его требования, — сказал Соболь.

Напомним, в сентябре "сине-желтые" провели три поединка. Подопечные Петракова сыграли вничью 2:2 с Казахстаном и 1:1 с Францией в рамках отбора ЧМ-2022, а также расписали мировую 1:1 в контрольном матче с Чехией.

Читайте такжеСоболь: Малиновского будет не хватать сборной, но это решение Петракова
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Брюгге Эдуард Соболь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dabo69
21.09.2021 в 12:07
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик про-гнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода про-гнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
0
Andriy Mironyuk
21.09.2021 в 11:46
Дивляться з надією, і моляться "Боже збав нас від цього фізрука-маразматика"
Ответить
0
0
avatar
armik (Киев)
21.09.2021 в 11:41
Позитив сплошной.Через год с новым тренером новый отбор и так без конца.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...