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Ващук: Петраков несет ответственность за игру и результат. Невызов Малиновского - его выбор

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Экс-игрок считает, что тренер поступил так, как считал нужным

Ващук: Петраков несет ответственность за игру и результат. Невызов Малиновского - его выбор

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился ожиданиями от матчей отбора на ЧМ-2022 с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

- Как вы оцените работу главного тренера сборной Украины Александра Петракова в сентябрьских матчах?

- Вполне нормально. Наставник знакомится с командой. Он прекрасно понимает, что на нем ответственность за выход на чемпионат мира.

- Назовите тройку лучших футболистов сине-желтых в поединках с Казахстаном и Францией.

- Не стану этого делать хотя бы потому, что с новым наставником во главе, с его новыми требованиями, каждому из исполнителей нужно доказывать свою силу. Кто-то лучше сыграл с Казахстаном, кто-то - с Францией. Нужно, чтобы прошло чуть больше времени.

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- Кто, на ваш взгляд, является главным конкурентом сборной Украины в борьбе за второе место в группе?

- Ситуация в нашей группе очень запутанная. На второе место, считаю, претендует четыре команды. Не стоит списывать со счетом сборную Казахстана, которая имеет характер, учитывая ее недавние матчи против Украины и Боснии и Герцеговины.

- Сколько очков возьмет наша национальная команда в октябрьских матчах с финнами и боснийцами?

- Без преувеличения, эти матчи станут ключевыми для сборной Украины. В сентябре в поединке с Казахстаном мы потеряли, а с Францией - нашли. Однако сейчас любая потеря очков может аукнуться на финише турнира. Отступать некуда.

- Как вы прокомментируете невызов Руслана Малиновского на предстоящий сбор?

- Состав определяет главный тренер. Это его выбор. Он несет ответственность за игру и за результат. Сегодня у нас стало модным обсуждать решения тренеров, слова игроков. Футболисты не имеют права выдавать в эфир, что им нравится или не нравится. Меня всегда учили, что если наставник сказал или решил, это закон. Президент спрашивает с наставника, а не с игроков", - подытожил Ващук.

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В статье: Украина Владислав Ващук Руслан Малиновский Александр Петраков
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (3)
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dmtroyan (Полтава)
21.09.2021 в 14:41
Огласите(руководство ФФУ) весь список ответственности Петракова в случае неудачного выступления сборной в оставшихся матчах.
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alex.belogubko (одесса)
21.09.2021 в 13:49
чего все молчали когда Шева не вызывал Буяльского а он лучше Малины и Зины--за звездились ребята обойдёмся и без фраеров
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Oldfanat (Полтава)
21.09.2021 в 13:59
Плюсую. Не кто не спорит, что скилы у обоих достаточно высокие, но это не гарантирует им место в основе. Есть менее звездные ребята, которые в данный момент приносят больше пользы. А из сборной Малиновский себя исключил сам. Пусть теперь ждет нового тренера. В Та То Таке посчитали по ТТХ что он в двадцатке лучших игроков на Евро был. Во-первых из зрителей это кто-то заметил? А во-вторых на любой работе, имея былые заслуги, можно перестать работать и тебя не уволят?
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