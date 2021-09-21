Ващук: Петраков несет ответственность за игру и результат. Невызов Малиновского - его выбор

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился ожиданиями от матчей отбора на ЧМ-2022 с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

- Как вы оцените работу главного тренера сборной Украины Александра Петракова в сентябрьских матчах?

- Вполне нормально. Наставник знакомится с командой. Он прекрасно понимает, что на нем ответственность за выход на чемпионат мира.

- Назовите тройку лучших футболистов сине-желтых в поединках с Казахстаном и Францией.

- Не стану этого делать хотя бы потому, что с новым наставником во главе, с его новыми требованиями, каждому из исполнителей нужно доказывать свою силу. Кто-то лучше сыграл с Казахстаном, кто-то - с Францией. Нужно, чтобы прошло чуть больше времени.

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- Кто, на ваш взгляд, является главным конкурентом сборной Украины в борьбе за второе место в группе?

- Ситуация в нашей группе очень запутанная. На второе место, считаю, претендует четыре команды. Не стоит списывать со счетом сборную Казахстана, которая имеет характер, учитывая ее недавние матчи против Украины и Боснии и Герцеговины.

- Сколько очков возьмет наша национальная команда в октябрьских матчах с финнами и боснийцами?

- Без преувеличения, эти матчи станут ключевыми для сборной Украины. В сентябре в поединке с Казахстаном мы потеряли, а с Францией - нашли. Однако сейчас любая потеря очков может аукнуться на финише турнира. Отступать некуда.

- Как вы прокомментируете невызов Руслана Малиновского на предстоящий сбор?

- Состав определяет главный тренер. Это его выбор. Он несет ответственность за игру и за результат. Сегодня у нас стало модным обсуждать решения тренеров, слова игроков. Футболисты не имеют права выдавать в эфир, что им нравится или не нравится. Меня всегда учили, что если наставник сказал или решил, это закон. Президент спрашивает с наставника, а не с игроков", - подытожил Ващук.