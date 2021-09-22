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Марлос: Сбор перед Евро был одним из наилучших моментов в моей жизни
Хавбек "Шахтера" был доволен атмосферой в сборной
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Марлос рассказал о самом ярком для него моменте в сборной Украины.
"Я никогда не проводил так много времени с другими игроками сборной Украины, как сейчас, в межсезонье, когда мы готовились к чемпионату Европы. Столько времени провели вместе. Это был один из наилучших моментов в моей жизни.
Мы после тренировок собирались со всеми игроками в номерах. Я видел какие они люди, какие украинцы классные ребята.
Для меня они запомнились еще более особенными, чем раньше. Не только игроки "Шахтера", но и из других клубов — Малиновский, Зинченко. Я увидел какие они, кто они. Какие у них чувства", — сказал Марлос.
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