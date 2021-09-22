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Сабо: Петраков должен понимать, что в сборной нельзя относиться к игрокам, как к молодежи

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Йожеф Йожефович высказался о скандале Петраков - Малиновский

Сабо: Петраков должен понимать, что в сборной нельзя относиться к игрокам, как к молодежи

Новина українською

Известный украинский специалист Йожеф Сабо поделился мнением о невызове полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в сборную Украины.

"Невызов Малиновского - это плохо. Пусть Петраков не обижается. Если Малиновский в чем-то виноват, то он должен был вызвать его к себе и поговорить по-хорошему. Такое бывает. А не рубить сразу: "Улетел - хорошо, что улетел", "Много говорит - вызову вместо него другого".

Не вызвать Малиновского в сборную - это очень плохо. Для меня, Руслан - один из лучших футболистов. Особенно сейчас. Он и в подыгрыше хорош, и в отборе, забивной. У Шевченко была прекрасная сборная. Есть средняя линия - Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, и уже есть команда.

У Шевченко была хорошая команда, потому что была очень хорошая средняя линия, игроки которой умели и защищаться, и атаковать, и контролировать мяч.

Поэтому, не вызвать Малиновского в сборную Украины - это ошибка. Петраков должен понимать, что в национальной команде нельзя относиться к игрокам, как к молодежи", - сказал Сабо.

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В статье: Украина Йожеф Сабо Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (11)
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fanat_football (Херсон)
22.09.2021 в 20:20
А подтирать за не-молодежью не нужно? А, Йожефе?
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+1
-1
Просто любитель (Днепр)
22.09.2021 в 20:26
Йожиф наверное хочет чтобы тренер который игрокам в отцы годится целовал их в ихние звездонутые ...опы.
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
22.09.2021 в 20:02
Хоч Сабо і переметнувся до ДоНА... Утім цілком виправдане зауваження! Якщо б у нас такого класу було більше десятка було б з чого обирати. А так у ТОП-чемпіонатах грають лише ТРОЄ чи скоріш 2,5! Так що будемо обирати тих хто зі своїми клубами програє "фінам, казахам, норвежцям"!?! Тим більш вираз "Покажіть, яка Ваша середня лінія і я скажу яка у Вас команда" не втратив актуальність!
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0
0
kalan-86 (Анкара)
22.09.2021 в 20:00
Здесь все просто, Петраков ностальгирует по временам, когда у нас в сборной, кроме пары футболистов, одни брёвна играли да пара тусовщиков-алкоголиков. Сейчас половина команды , это топ игроки в сильных лигах Европы, остальные игроки не сильно отстают, играя в украинских грандах. Но Петракову не нужен интеллектуальный футбол, ему нужно бей-беги-бодайся-отбивайся. Ведь ни кто не будет спорить, что Фоменко и Петраков где-то схожи. Фоменко тоже пришёл в сборную, которую бросил Блохин, внезапно спас для нас группу и вдруг побил в Киеве Францию, к сожалению не удержав результат в Париже. Но что было потом? Вышли из группы скрипя и шатаясь и даже победили в боксерско-борцовском поединке плей-офф Словению. Вышли на ЧЕ и сели в глубокую лужу. Так что, успешной была каденция Фоменко, при том, что ни одного нормального матча, сплошное болото, но на мир чуть не вышли, на ЧЕ отобразись? Не хочется назад в прошлое. Украина только только начала учиться играть в футбол, и тут это наказание нагрянуло.
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+1
-2
Alex.696 (Немирів)
22.09.2021 в 20:13
А хто це, топ гравці з сильних ліг Європи? Можна перерахувати по прізвищах? Про кавалєнку, чур, не писати.
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
22.09.2021 в 20:00
Да может Малина тренера при всей команде на..й посылает! Эти ж молодые "звездени" берегов вообще не знают! Вызывай Петраков все равно, он хороший игрок! Так, да? Йожефович, а ты в таком случае игрока вызвал бы в сборную?
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+2
-2
Fishing 555 (Rivne)
22.09.2021 в 19:57
Петляк тупица.
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0
-2
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simargl (Чернигов)
22.09.2021 в 19:48
Не рано звезду Малина поймал? У нас футболисты, к сожалению, такого уровня, что незаменимых нет...
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+1
-3
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Spokoyno (Київ)
22.09.2021 в 19:54
Хто це сказав? Петраков! Може пригадаєте, хто перший кричить "Тримай злодюжку!"
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0
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 19:34
Он не понимает...... бедненький( Совсем запутался Петрушков.
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+2
-2
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Serega1111 (Киев)
22.09.2021 в 19:16
Правильно дед сказал
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