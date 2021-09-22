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Сабо: Петраков должен понимать, что в сборной нельзя относиться к игрокам, как к молодежи
Йожеф Йожефович высказался о скандале Петраков - Малиновский
Известный украинский специалист Йожеф Сабо поделился мнением о невызове полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в
"Невызов Малиновского - это плохо. Пусть Петраков не обижается. Если Малиновский в чем-то виноват, то он должен был вызвать его к себе и поговорить по-хорошему. Такое бывает. А не рубить сразу: "Улетел - хорошо, что улетел", "Много говорит - вызову вместо него другого".
Не вызвать Малиновского в сборную - это очень плохо. Для меня, Руслан - один из лучших футболистов. Особенно сейчас. Он и в подыгрыше хорош, и в отборе, забивной. У Шевченко была прекрасная сборная. Есть средняя линия - Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, и уже есть команда.
У Шевченко была хорошая команда, потому что была очень хорошая средняя линия, игроки которой умели и защищаться, и атаковать, и контролировать мяч.
Поэтому, не вызвать Малиновского в сборную Украины - это ошибка. Петраков должен понимать, что в национальной команде нельзя относиться к игрокам, как к молодежи", - сказал Сабо.
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