  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Билеты на матч Украина – Босния и Герцеговина поступили в продажу. Цена - от 250 грн
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Билеты на матч Украина – Босния и Герцеговина поступили в продажу. Цена - от 250 грн

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игра состоится 12 октября во Львове

Билеты на матч Украина – Босния и Герцеговина поступили в продажу. Цена - от 250 грн

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Стартовала продажа билетов на матч квалификации Чемпионата мира - 2022 года между национальными сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Поединок состоится 12 октября во Львове на стадионе "Арена-Львов" и начнется в 21:45.

УАФ в соответствии с рекомендациями МОЗ Украины приняла во внимание все существующие протоколы и готова обеспечить присутствие зрителей на матче Украина - Босния и Герцеговина.

Продажа билетов происходит исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com.

Стоимость билетов:

Public-сегмент - от 250 до 1000 грн.

Напомним, что один человек может приобрести не более четырех билетов.

Чтобы купить пропуск на игру, необходимо предоставить согласие об ознакомлении с правилами приобретения и использования билетов, а также ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.

После осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступит именной электронный билет (для каждого человека отдельно).

Болельщик покупает билет в определенный сектор на конкретный ряд и место. Билеты обмену и возврату не подлежат.

В связи с ситуацией с COVID-19 все лица, привлеченные к матчу, должны придерживаться всех санитарных норм и правил.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Босния и Герцеговина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Fenimor (Cooper)
23.09.2021 в 14:28
І де квитки по 250 грн?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...