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Билеты на матч Украина – Босния и Герцеговина поступили в продажу. Цена - от 250 грн
Игра состоится 12 октября во Львове
Фото Павла Кубанова - УАФ
Стартовала продажа билетов на матч квалификации Чемпионата мира - 2022 года между национальными сборными Украины и Боснии и Герцеговины.
Поединок состоится 12 октября во Львове на стадионе "Арена-Львов" и начнется в 21:45.
УАФ в соответствии с рекомендациями МОЗ Украины приняла во внимание все существующие протоколы и готова обеспечить присутствие зрителей на матче Украина - Босния и Герцеговина.
Продажа билетов происходит исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com.
Стоимость билетов:
Public-сегмент - от 250 до 1000 грн.
Напомним, что один человек может приобрести не более четырех билетов.
Чтобы купить пропуск на игру, необходимо предоставить согласие об ознакомлении с правилами приобретения и использования билетов, а также ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.
После осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступит именной электронный билет (для каждого человека отдельно).
Болельщик покупает билет в определенный сектор на конкретный ряд и место. Билеты обмену и возврату не подлежат.
В связи с ситуацией с COVID-19 все лица, привлеченные к матчу, должны придерживаться всех санитарных норм и правил.
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