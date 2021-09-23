Игроки сборной не поддерживают Малиновского в ситуации с Петраковым - источник

Ведущий программы "ТаТоТаке" Сергей Болотников рассказал о взаимоотношениях Александра Петракова с Александром Караваевым и Русланом Малиновским.

"Петраков не такой тренер, чтобы ему условный Суркис позвонил и сказал: "Возьми Караваева", а тот сразу побежал брать. Как я выяснил, тут вмешались игроки сборной – старожилы, лидеры. Команда не поддержала Малиновского, так как считает, что он поступил"не по-пацански".

Игроки в этой ситуации на стороне Петракова, потому что Малиновский поставил себя выше других, уехав из сборной перед матчем с Чехией. Почему другие так не сделали, кроме игроков "Динамо" и "Шахтера"? За Караваева вступились, ведь он не скандалил с Петраковым, а просто ошибся в матче с казахами. Некрасиво отцеплять игрока из-за ошибки.

Петраков как раз ищет поддержки у лидеров команды, поэтому согласился на это. Но понятно, что играть он не будет, это запасной вариант", – сказал Болотников.