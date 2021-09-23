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Игроки сборной не поддерживают Малиновского в ситуации с Петраковым - источник

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Украинец не получил вызов на следующие матчи отбора ЧМ

Игроки сборной не поддерживают Малиновского в ситуации с Петраковым - источник

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Ведущий программы "ТаТоТаке" Сергей Болотников рассказал о взаимоотношениях Александра Петракова с Александром Караваевым и Русланом Малиновским.

"Петраков не такой тренер, чтобы ему условный Суркис позвонил и сказал: "Возьми Караваева", а тот сразу побежал брать. Как я выяснил, тут вмешались игроки сборной – старожилы, лидеры. Команда не поддержала Малиновского, так как считает, что он поступил"не по-пацански".

Игроки в этой ситуации на стороне Петракова, потому что Малиновский поставил себя выше других, уехав из сборной перед матчем с Чехией. Почему другие так не сделали, кроме игроков "Динамо" и "Шахтера"? За Караваева вступились, ведь он не скандалил с Петраковым, а просто ошибся в матче с казахами. Некрасиво отцеплять игрока из-за ошибки.

Петраков как раз ищет поддержки у лидеров команды, поэтому согласился на это. Но понятно, что играть он не будет, это запасной вариант", – сказал Болотников.

Напомним, недавно УАФ опубликовала список игроков сборной Украины на следующие матчи отбора на ЧМ-2022. В заявку не был включен Руслан Малиновский, у которого ранее был конфликт с исполняющим обязанности главного тренера "сине-желтых" Александром Петраковым.

Также позже появилась информация, что наставник не хотел вызывать и Александра Караваева, который провалил матч с Казахстаном (2:2). Но в списке "сине-желтых" хавбек "Динамо" все-таки оказался.

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В статье: Украина Александр Караваев Руслан Малиновский Сергей Болотников
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (12)
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Ol-g (Одесса)
23.09.2021 в 16:38
Другой источник сообщил, что пацаны сначала обсудили это с Малиновским.
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0
0
dalexx (Украина)
23.09.2021 в 16:30
Не по пацански это многое объясняет. Защитники Малины теперь может пересмотрят свои мнения, коллектив против таких звездных. Петракову респект, сбил спесь с мнимой звёзды. Зинченко на очереди!
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+3
-1
avatar
palmotron (Бровари)
23.09.2021 в 16:34
Підтримую!
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+1
0
Джим Слэйд (Харьков)
23.09.2021 в 16:42
А потом Ярмоленко, Матвиенко, Шапаренко, Яремчук. Набрать состав из Ворсклы и Зари и играть на равных с Андоррой.
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0
0
krakow (Херсон)
23.09.2021 в 16:25
Источник и аферист, это теперь что.слова синонимы?
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0
-1
avatar
armik (Киев)
23.09.2021 в 16:09
Прям захотели, чтобы туристы, которых вызывают в числе до 20 человек были пртив долбозвона, которому они за это лижут пятки.
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+2
-2
Alex.696 (Немирів)
23.09.2021 в 15:52
А хтось писав про поганий мікроклімат. Ну-ну...
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+1
0
C_Ballack (Днепр)
23.09.2021 в 15:36
Понятно что источник так себе, но если это правда, хотел бы отметить следующее. Не так давно, местный писака Семйон, писал писюльки, безосновательно, о том какой негодяй этот Петраков. Но теперь, если это правдивая инфа, выходит с Малиновским не все так однозначно, раз игроки сборной на стороне тренера.
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+4
0
ArchiArchi
23.09.2021 в 15:55
А вы думаете игроки в открытую стали бы Малину поддерживать зная, что он с тренером поцапался? Ага щас)) теперь любой побоиться свое мнение высказать перед ГТ, все поняли лучше промолчать, а Петраков показал, кто в доме хозяин, хочешь быть в сборной так молчи, попробуешь повозбухать пролетиш мимо сборной
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+2
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
23.09.2021 в 17:08
Може деякі й стали б. Всім відомо, що Петраков до Реброва. Ніхто не хоче ганьбитися, по-перше. По-друге, всі в шоці після клімату команди Шевченка. Ну як це, коли на всю країну тренер каже, що Караваєв не вміє тримати гравця, та ще й, немов юнака, попросив його показати? Тобто Луческу вважає, що вміє, Шевченко вважав, що вміє, Хацкевичи-Михайличенки- то таке, а от Петраков знає, що не правильно. Може я помиляюся, може й дійсно тренери рівня Луческу-Шевченко вважають, що це питання професіоналізму гравця особисто і це більш європейський підхід, може й правий Петраков, що за ручку водить і показує - не знаю.Поки що виглядає все так, що гравці "зільють" його просто і чекатимуть Реброва, навіть жертвуючи відбором ЧС. Я їх розумію. Не кажу, що це правильно і я з цим згоден. Просто можу зрозуміти логіку.
0
-1
C_Ballack (Днепр)
23.09.2021 в 15:31
Прям как у наших депутатов, вместо наказания виновного по закону - берём его на поруки))) смешно
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+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
23.09.2021 в 15:16
Ни фига себе "просто ошибся два раза"! А что, так можна было?
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-2


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