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Игроки сборной не поддерживают Малиновского в ситуации с Петраковым - источник
Украинец не получил вызов на следующие матчи отбора ЧМ
фото - Олександр Приходько
Ведущий программы "ТаТоТаке" Сергей Болотников рассказал о взаимоотношениях Александра Петракова с Александром Караваевым и Русланом Малиновским.
"Петраков не такой тренер, чтобы ему условный Суркис позвонил и сказал: "Возьми Караваева", а тот сразу побежал брать. Как я выяснил, тут вмешались игроки сборной – старожилы, лидеры. Команда не поддержала Малиновского, так как считает, что он поступил"не по-пацански".
Игроки в этой ситуации на стороне Петракова, потому что Малиновский поставил себя выше других, уехав из сборной перед матчем с Чехией. Почему другие так не сделали, кроме игроков "Динамо" и "Шахтера"? За Караваева вступились, ведь он не скандалил с Петраковым, а просто ошибся в матче с казахами. Некрасиво отцеплять игрока из-за ошибки.
Петраков как раз ищет поддержки у лидеров команды, поэтому согласился на это. Но понятно, что играть он не будет, это запасной вариант", – сказал Болотников.
Напомним, недавно УАФ опубликовала список игроков сборной Украины на следующие матчи отбора на ЧМ-2022. В заявку не был включен Руслан Малиновский, у которого ранее был конфликт с исполняющим обязанности главного тренера "сине-желтых" Александром Петраковым.
Также позже появилась информация, что наставник не хотел вызывать и Александра Караваева, который провалил матч с Казахстаном (2:2). Но в списке "сине-желтых" хавбек "Динамо" все-таки оказался.
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