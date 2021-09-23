Петраков довызвал Бущана на октябрьские матчи сборной Украины

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков перевел из резервного списка игроков в основной вратаря Георгия Бущана, который вернулся к работе в своем клубе - киевском "Динамо".

Таким образом, перечень исполнителей, которые будут готовиться к двум октябрьских матчей отбора ЧМ-2022, против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов), теперь состоит из 26-ти человек.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - "Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия ).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия) Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр), Даниил сикан ("Шахтер" Донецк).

Резервный список: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернигов), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр).

Напомним, что сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве.