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Петраков довызвал Бущана на октябрьские матчи сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Георгий залечил свою травму

Петраков довызвал Бущана на октябрьские матчи сборной Украины

Фото: sport.24tv.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков перевел из резервного списка игроков в основной вратаря Георгия Бущана, который вернулся к работе в своем клубе - киевском "Динамо".

Таким образом, перечень исполнителей, которые будут готовиться к двум октябрьских матчей отбора ЧМ-2022, против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов), теперь состоит из 26-ти человек.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - "Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия ).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия) Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр), Даниил сикан ("Шахтер" Донецк).

Резервный список: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернигов), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр).

Напомним, что сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве.

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В статье: Украина Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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pilips111 (Чернигов)
23.09.2021 в 19:53
Петраков, вызывай Малину! НЕ будь молочным чмо.ником
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Maxam (Чернівці)
23.09.2021 в 18:29
Дивно, що Петраков не викликав Коноплю на проблемну позицію правого захисника з урахуванням "ситуації" з Караваєвим. В той час як зліва мертвий Корнієнко в списку, де окрім Миколенка, Соболя, Матвієнка і навіть Зінченка, є кому грати.
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0
-2
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Romerik (YNWA)
23.09.2021 в 18:37
Це той, який забив в мертвому матчі гол? Ну-ну...
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+2
0
Acsakal (Kharkov)
23.09.2021 в 19:49
Щодо Коноплі - згодний. А щодо "мертвого" Корнієнка, то не факт, що він гірший за Соболя чи Зінченка, тим більше, що обидвох в збірній використовують на позиції лівих хавів, а не захисників.
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