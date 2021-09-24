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Миколенко: Петракой такой человек - что думает, то и говорит
Защитник рассказал о работе с наставником "сине-желтых"
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - А. Попов
Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко в интервью "BurBuzz" рассказал о работе с исполняющим обязанности главного тренера "сине-желтых" Александром Петраковым.
– Для меня он всегда был свой, потому что я с ним с U-16.
Для меня он точно свой. Наверное, первые дни ему было сложно с командой, он знакомился. После Казахстана он уже, считаю, он и тренерский штаб влились, ознакомились.
Петраков как думает, так и говорит, – считаю, честность – очень хорошая черта его характера. Может, этого кого-то обижает, но такой он человек.
– Иногда это ему вредит – возник конфликт с Малиновским. Сейчас все в публичную плоскость перешло.
– Ну да, конечно. Петраков такой человек. Он всегда что думает, то и говорит. Поэтому, наверное, так все и случилось. Я его очень хорошо знаю. Наверно, некоторым футболистам было непривычно, а потом все нормально было.
Интервью с Караваевым? Не слышал, что сказал тренер, но это его право, – сказал Миколенко.
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