Миколенко: Петракой такой человек - что думает, то и говорит

Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко в интервью "BurBuzz" рассказал о работе с исполняющим обязанности главного тренера "сине-желтых" Александром Петраковым.

– Для меня он всегда был свой, потому что я с ним с U-16.

Для меня он точно свой. Наверное, первые дни ему было сложно с командой, он знакомился. После Казахстана он уже, считаю, он и тренерский штаб влились, ознакомились.

Петраков как думает, так и говорит, – считаю, честность – очень хорошая черта его характера. Может, этого кого-то обижает, но такой он человек.

– Иногда это ему вредит – возник конфликт с Малиновским. Сейчас все в публичную плоскость перешло.

– Ну да, конечно. Петраков такой человек. Он всегда что думает, то и говорит. Поэтому, наверное, так все и случилось. Я его очень хорошо знаю. Наверно, некоторым футболистам было непривычно, а потом все нормально было.

Интервью с Караваевым? Не слышал, что сказал тренер, но это его право, – сказал Миколенко.