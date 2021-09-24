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Национальная сборная Украины

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Миколенко: Петракой такой человек - что думает, то и говорит

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Защитник рассказал о работе с наставником "сине-желтых"

Миколенко: Петракой такой человек - что думает, то и говорит

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - А. Попов

Новина українською

Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко в интервью "BurBuzz" рассказал о работе с исполняющим обязанности главного тренера "сине-желтых" Александром Петраковым.

– Для меня он всегда был свой, потому что я с ним с U-16.

Для меня он точно свой. Наверное, первые дни ему было сложно с командой, он знакомился. После Казахстана он уже, считаю, он и тренерский штаб влились, ознакомились.

Петраков как думает, так и говорит, – считаю, честность – очень хорошая черта его характера. Может, этого кого-то обижает, но такой он человек.

– Иногда это ему вредит – возник конфликт с Малиновским. Сейчас все в публичную плоскость перешло.

– Ну да, конечно. Петраков такой человек. Он всегда что думает, то и говорит. Поэтому, наверное, так все и случилось. Я его очень хорошо знаю. Наверно, некоторым футболистам было непривычно, а потом все нормально было.

Интервью с Караваевым? Не слышал, что сказал тренер, но это его право, – сказал Миколенко.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Александр Петраков Виталий Миколенко
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (8)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.09.2021 в 10:30
Петракой одной рукой, отправляет на покой, как один, так и другой, закричали: ой-ой-ой))))
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0
-1
Footballers (Умань)
24.09.2021 в 10:24
Гігант мислі
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0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2021 в 10:20
Такой Петракой...)))
Ответить
+1
0
Caballero (Dream country)
24.09.2021 в 09:41
Миколенко такой человек, что слишком много говорит.
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+4
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2021 в 09:40
Як казав герой В.Висоцького: Впертість - перша ознака тупості.
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+2
-2
Fishing 555 (Rivne)
24.09.2021 в 09:02
Точно как я в школе решал задачи что приходило наум то и писал.
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+2
-1
sebekkiril (Dm.roslo)
24.09.2021 в 09:17
Закінчив школу?)
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+2
-1
can (Торонто, Львов)
24.09.2021 в 10:24
Даже плюс поставил. Учиться уму-разуму - не твой конек. Все тебе приходило наум, а не на ум.
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+1
-1


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